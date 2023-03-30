2024年總統大選布局，民進黨已定於一尊，將由副總統、黨主席賴清德出戰；國民黨目前則以新北市長侯友宜聲勢最強。媒體人韋安從民調分析說，僅1周內，侯友宜的支持度反轉直上，因此，他預言侯友宜4月中將力壓賴清德。

韋安今(30日)在臉書預測表示，安了！4月中，侯友宜將力壓賴清德。他分析指出，僅1周內，侯友宜的民調就起來了。3月25日，《ETtoday民調雲》最新民調，賴侯對決，侯39.3%，賴37%，侯贏賴2.3個百分點。同一天，《美麗島電子報》賴、侯PK，賴43.4%，侯41.3%。與前一周同機構民調數據比較，賴下滑4.7%，侯上升3%。在一周之內，兩人差距從10個百分點縮小到2個百分點。

韋安指出，侯友宜的民調的支持度反轉直上，小贏或小輸賴，因此他預計4月中侯、賴PK，侯友宜將絕對領先賴清德。至於三腳督，等侯友宜被提名了，也會短時間內力壓賴清德。