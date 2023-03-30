28歲大陸女星鞠婧禕從大型女子團體SNH48中出道，憑精緻外型和甜美嗓音擄獲無數粉絲，從女團畢業後她SOLO出道發行個人專輯，也演唱不少影視劇插曲，同時轉戰影視圈演戲；近日大陸狗仔公開一段鞠婧禕逛街的影片，卻看到她遭別人公然襲臀，引起網友討論。

日前大陸狗仔「吃瓜少女張小寒」拍到鞠婧禕和助理出門逛街，期間兩人一直有身體接觸，只見助理拍了一下鞠婧禕的屁股，並抓了一下，接著又拍上另外一邊的屁股，動作非常親密，影片曝光後許多粉絲表示：「女孩之間這有啥」、「女孩子之間很正常啊……」、「好像是先從右邊的兜裡伸出來，在摸口袋裡的東西吧哈哈哈哈哈哈哈笑死」、「助理的命也是命」、「笑死，是沒啥拍的了啊哈哈哈哈哈」、「能不能讓我也摸摸」、「笑死了好像找不到鞠婧禕任何黑料的爆料」、「問一下可以磕嘛」、「看了兩遍，好像是在摸褲子口袋」。

狗仔拍到鞠婧禕遭襲臀。（圖／微博）

鞠婧禕外型精緻漂亮，妝容和穿搭被不少人借鑒，日前她到泰國去旅遊，換上當地的學生制服拍照，清純感十足，造型不免令人想到泰國熱門電影《初戀那件小事（First Love）》，女主角也是一身制服，鞠婧禕在曼谷CentralWorld尚泰購物中心逛街自拍後，不少大陸遊客紛紛效仿，成為泰國必嘗試的網美打卡服裝，甚至登上泰國新聞，引起網友們討論。