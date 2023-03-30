知名連鎖雞排店「天使雞排」日前宣布，為反應原物料成本，4月1日起雞排將漲價為100元，還說「真的沒法度啦！」消息一出，讓許多饕客哀號，不過就有鄉民不解，雞排便當有菜有飯只賣90元，為何一片炸雞排能賣到100元？對此，多數人認為「肉量、品質」都有明顯差異，但也有人開玩笑說：「都一樣啦，打扁一點就大了」。

原PO在PTT八卦板發文，認為便當店雞排變當的肉量，並不亞於鹹酥雞店的雞排，且骨肉比例相當，雞排便當「有菜有飯」賣90元，但現在雞排一片竟然賣到100元，讓他好奇發問：「有卦否？」

貼文曝光後，引發討論，有不少鄉民指出，兩者的雞排份量、品質都有明顯差異，「大小就有差了，醃料也不同」、「便當店的雞排一吃就很廉價那種肉」、「雞排便當的雞排根本吃骨頭」、「便當的雞排小很多，肉也少，話雖如此雞排還是漲得太離譜了」、「人家是品牌雞排，做成便當賣還不破300元」、「品牌價值+10元」。

除此之外，仍有許多留言人力挺便當店，「所以我都買雞排便當」、「100雞排再怎麼大片我都吃不下去」、「100還買！真的潘仔」、「便當飯菜都是賠本在賣啦」、「便當肯定生意比較好吧」、「肉都一樣啦，還不都同部位，打扁一點就大了」，也有網友認為，雞排便當主要是靠副菜的利潤來平衡雞排價格。