台股今開高走高，加權指數終場上漲79.67點，收在15,849.43點，收復5日線，成交量1,841.28億元；三大法人買超131.52億元，外資持續回補買超105.65億元。但匯市表現持續與股市脫鉤，外資一面回補台股，但匯市操作偏向匯出，終場小貶0.6分，預料新台幣周線將終止連二紅。

匯銀主管表示，新台幣開高走低，連假前外資偏向匯出下，盤初隨即回測，一度貶至最低30.49元，但適逢月底且是第一季底，出口商拋匯需求支撐下，午盤後貶幅逐漸收斂，終場保住30.5元下方，但仍創逾一周新低價位。

匯銀主管認為，市場仍緊盯美歐金融局勢，基於避險需求，近期國際美元有撐，預期將持續在高檔盤整，連假前新台幣不排除站上30.5元上方，後續待市場情緒繼續消化，美元走勢才會明朗。

根據央行統計，國際美元小跌0.19％，主要亞幣走勢震盪、升貶互見，日圓貶值0.33％、新台幣小貶0.02％；而韓元則升值0.28％、人民幣升值0.16％、新加坡幣升值0.14％。