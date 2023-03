總統蔡英文29日出訪中美洲友邦,行程包含過境美國,途中將訪我邦交國瓜地馬拉、貝里斯,期以這番內外宣為近日宏都拉斯斷交扳回一城。但根據外電瓜地馬拉當地主要報紙《Prensalibre》20日報導,一個由台灣蔡英文政府資助的瓜地馬拉齊瑪德南戈(Chimaltenango)醫院爆發貪污案,瓜地馬拉衛生部副部長赫拉爾多·埃爾南德斯(Gerardo Hernández)被指控挪用公款,相關人士被指控可能犯下非法結社和欺詐罪。

根據《威傳媒》轉發外電消息並經查證,我駐瓜地馬拉大使館確實有發出金額高達新台幣6億3450萬元預算的公開招標案,案號為GTM202101,案名為「瓜地馬拉齊瑪德南戈醫院新建統包工程」,不料這麼大筆援助金額的公共建設,卻是落入貪污犯的手中。

據《Prensalibre》該報導指出,瓜地馬拉打擊特權特別檢察官辦公室(FECI)與國家民警署協調,進行了幾次突襲,15日當天,Voltar Intermedia Sociedad Anónima公司的法定代表路易莎·費爾南達·比利亞格蘭·門德斯和齊瑪德南戈醫院院長富恩特斯(Gerardo Fuentes)被捕,他們都被指控可能犯下非法結社和欺詐罪。在該次搜查中,時任瓜地馬拉衛生部副部長埃爾南德斯沒有找到,因此瓜地馬拉法院宣佈他為逃犯,並下令進行通緝,埃爾南德斯於20日向當局自首。

經FECI調查確定,上述3人被指控是因為他們可能通過欺詐行為,以為2月落成的齊瑪德南戈醫院採購價值超過6700萬歐元的醫療設備為由,貪污欺騙瓜地馬拉國家,損害公共行政。

瓜地馬拉總統亞歷杭德羅·賈麥岱(Giammattei)總統於20日參加了齊瑪德南戈醫院的落成典禮,該醫院的建設由台灣資助,由瓜地馬拉政府配備醫療設備。在典禮上,賈馬泰總統將醫院描述為「中美洲地區最現代化的醫院」,但齊瑪德南戈的居民則抱怨,醫院沒有設備和良好的護理。

我駐瓜地馬拉大使館2月2日曾發新聞稿指出,該公立醫院新院區計畫是政府「Taiwan can help, Taiwan is helping」(台灣能幫忙,台灣正在幫忙)理念的重要實踐。