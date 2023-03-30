總統蔡英文29日出訪中美洲友邦，行程包含過境美國，途中將訪我邦交國瓜地馬拉、貝里斯，期以這番內外宣為近日宏都拉斯斷交扳回一城。但根據外電瓜地馬拉當地主要報紙《Prensalibre》20日報導，一個由台灣蔡英文政府資助的瓜地馬拉齊瑪德南戈（Chimaltenango）醫院爆發貪污案，瓜地馬拉衛生部副部長赫拉爾多·埃爾南德斯（Gerardo Hernández）被指控挪用公款，相關人士被指控可能犯下非法結社和欺詐罪。

根據《威傳媒》轉發外電消息並經查證，我駐瓜地馬拉大使館確實有發出金額高達新台幣6億3450萬元預算的公開招標案，案號為GTM202101，案名為「瓜地馬拉齊瑪德南戈醫院新建統包工程」，不料這麼大筆援助金額的公共建設，卻是落入貪污犯的手中。

據《Prensalibre》該報導指出，瓜地馬拉打擊特權特別檢察官辦公室（FECI）與國家民警署協調，進行了幾次突襲，15日當天，Voltar Intermedia Sociedad Anónima公司的法定代表路易莎·費爾南達·比利亞格蘭·門德斯和齊瑪德南戈醫院院長富恩特斯（Gerardo Fuentes）被捕，他們都被指控可能犯下非法結社和欺詐罪。在該次搜查中，時任瓜地馬拉衛生部副部長埃爾南德斯沒有找到，因此瓜地馬拉法院宣佈他為逃犯，並下令進行通緝，埃爾南德斯於20日向當局自首。

經FECI調查確定，上述3人被指控是因為他們可能通過欺詐行為，以為2月落成的齊瑪德南戈醫院採購價值超過6700萬歐元的醫療設備為由，貪污欺騙瓜地馬拉國家，損害公共行政。

瓜地馬拉總統亞歷杭德羅·賈麥岱（Giammattei）總統於20日參加了齊瑪德南戈醫院的落成典禮，該醫院的建設由台灣資助，由瓜地馬拉政府配備醫療設備。在典禮上，賈馬泰總統將醫院描述為「中美洲地區最現代化的醫院」，但齊瑪德南戈的居民則抱怨，醫院沒有設備和良好的護理。

我駐瓜地馬拉大使館2月2日曾發新聞稿指出，該公立醫院新院區計畫是政府「Taiwan can help, Taiwan is helping」（台灣能幫忙，台灣正在幫忙）理念的重要實踐。