馬英九會見國台辦主任宋濤 強調「原汁原味」的九二共識

前總統馬英九訪問大陸，今天傍晚在下榻的武漢東湖賓館會見大陸國台辦主任宋濤。馬英九在開場白中強調1992年兩岸達成「原汁原味」的九二共識，在此基礎上，兩岸雙方簽署23個協議，到兩岸事務首長會面，再到兩岸領導人的會面，雙方共同建立了一項和平處理艱難問題的歷史典範。

這場會見於今晚6點在東湖賓館的洞庭湖廳舉行，宋濤、馬英九先後致詞。馬英九提到，2015年11月兩岸領導人在新加坡會面，他和習先生再次確認了「九二共識」的重要性。他注意到大陸國台辦最近的記者會，也再次還原「九二共識」的「原汁原味」。

馬英九說：「1992年11月16日，大陸海協會與台灣海基會在兩岸授權下，達成『各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」』的共識，這是兩岸能夠繼續交流的共同政治基礎。」有了「九二共識」，兩岸才能擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展。

馬英九細數，兩岸在「九二共識」基礎上所獲制度化成果，包括在他任內兩岸復談、雙方簽署23項協議，到兩岸事務首長會晤，再到兩岸領導人會面，雙方共同構建了一項「和平處理艱難問題」的歷史典範。回首兩岸歷史脈絡，應該能體會制度性建立之不易。

馬英九直言，兩岸之間存在歷史遺留下錯綜複雜的關係，也有交流往來所衍生的種種問題，這些事情的解決無法一蹴可及，需要雙方在交流協商過程中，面對現實、累積成果、培養互信。

馬英九表示，2015年他和習先生會面，目標就是要「對外展現兩岸關係可以由海峽兩岸雙方自己和平解決，且未來要在既有基礎上，持續制度化發展下去。」

馬英九接著話鋒一轉，「很遺憾的是，這些年來，兩岸因為政治紛擾與疫情因素，各項交流中斷已數年，兩岸人民敵意上升，讓我甚感憂心。我這次來帶著青年學生，與大陸學生進行交流，就是著眼於此。」

馬英九表示，今天下午在武漢大學，他很欣慰台生與陸生交流，彼此都有很好的互動，他認為這是一個好的開始。未來馬英九基金會將推動更多像這樣的交流活動，也會邀請大陸的同學到台灣走走看看，讓兩岸年輕人有更多的互動。

馬英九表示，「更重要的是，維繫兩岸關係和平穩定發展方向是臺灣社會的普遍主流看法」，他這次宣布要訪問大陸，台灣一項民意調查顯示，77％的台灣民眾肯定與支持兩岸交流，「兩岸雖然各自採取的制度，生活方式及價值經驗有所不同，但大家都是炎黃子孫，彼此唇齒相依，情感共通，一定要談，也只能透過談解決問題。」

馬英九認為，兩岸主事者共同的責任是，凡是有利於兩岸人民福利的事都要做，凡是有利於增進兩岸和緩的機會都要爭取。兩岸一定要維持交流，共同合作，盡一切可能避免戰爭衝突，致力振興中華，才能讓彼此有更安全、更美好的未來。

宋濤在致詞時表示，「歡迎馬英九先生回鄉，歡迎台灣同胞來大陸參訪和交流。馬英九先生素有民族情懷和振興中華的信念，為兩岸關係的發展作出了重要的貢獻，在他任內與大陸一道，在堅持九二共識，反對台獨的政治基礎上，推動兩岸關係和平發展，實現了兩岸領導人歷史性的會晤，利在兩岸，功在民族。我們充分肯定習近平總書記說，兩岸同胞一家親，衷心希望兩岸同胞相向而行，攜手並進，共同開創中華民族延長福祉。」

宋濤表示，「我們是一家人，我們有共同的血緣，共同的文化，共同的歷史，共同的願景，這些共同連接構建了我們兩岸同胞的精神家園和文化風俗。其中很重要的一點就是慎終、追遠、敬祖、愛鄉。兩岸中國人不管走了多遠，我們都始終不忘鄉愁，盼著葉落歸根，不論分離多久，我們都終將團圓，攜手打拼。」

宋濤表示，「我們是一家人，誰也不能把我們分開，要和平，要發展，要交流，要合作，是兩岸同胞共同的心聲。我們將秉持兩岸一家親的理念，始終關心、尊重、關愛、造福台灣同胞，與台灣同胞一道堅持兩岸關係發展的正確方向，共同推進中國式現代化的建設，實現中華民族偉大復興。」