台中市太平區愛門幼兒園20多位大班小朋友，日前到太平派出所參訪。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市太平區愛門幼兒園20多位大班小朋友，日前上午在學校老師們的帶領下參訪太平警分局太平派出所，警察叔叔、阿姨們為其解說警察工作內容、警用應勤裝備及犯罪預防、婦幼安全等宣導，小朋友們紛感到新奇，更喊出「我以後也要做警察」。

太平警分局太平派出所日前歡迎轄內私立愛門幼兒園20多位的小朋友至派出所參訪，這群活潑的小朋友們在老師帶領下揭開參訪的序幕，小朋友走進派出所，所見皆新奇，警方為讓他們更貼近及瞭解警察工作內容，除介紹警察叔叔、阿姨們每天上班的工作項目外，並實施犯罪預防及婦幼安全宣導，希望讓他們能簡易懂得分辨小陷阱及保護自己人身安全。

最讓小朋友興奮的還是警用裝備介紹，每個小朋友均全神貫注，聽的都忘了眨眼睛，老師們也以手機替天真無邪的小朋友拍出自信開心的照片，讓他們有個難忘的經驗。許多小朋友看到自己帥氣的模樣紛紛開心的說，「我以後也要當警察！」

太平派出所長羅明中表示，希望藉由這次參訪派出所的機會，加強犯罪預防觀念，並拉進警民距離，透過實際參訪將犯罪預防、法治教育的觀念向下扎根，讓小朋友們知道如何保護自己。