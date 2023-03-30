嘉義縣衛生局於中埔鄉三和市場舉辦食品簡易檢查活動，隨機抽查市場內各攤販食品。（嘉義縣政府提供／邱顯誠嘉義傳真）

嘉縣衛生局長趙紋華（中），向民眾宣導食安觀念。（嘉義縣政府提供／邱顯誠嘉義傳真）

清明節將至，嘉義縣衛生局3月30日於中埔鄉三和市場，辦理食品簡易檢查暨食安宣導活動，向民眾說明選購食品觀念，同時針對市場內的食品進行隨機檢查，本次共計抽驗食品64件，另查核食品標示166件，結果皆符合規定。

衛生局長趙紋華表示，因應清明節來到，相關應景食品需求大增，為防止不肖業者在食品內非法添加化學物質染色或防腐等不法行為，與嘉縣消保官、政風處共組聯合檢查小組，同時結合衛教宣導，選在中埔鄉三和市場進行食安宣導暨食品檢查活動。

衛生局說明，本次隨機抽查市場上各攤販食品，包含生鮮豬、牛肉、豆類、麵類、丸類、乾金針等，其中針對肉品內是否含瘦肉精，蘿蔔、豆芽菜是否添加螢光增白劑等，於現場設檢測專區進行檢驗，共計抽驗食品64件，結果皆符合規定，另再對食品包裝標示共166件進行查核，也皆無不法。

為幫助消非者安心選購食品，衛生局加強宣導5撇步：一、盡量挑選完整包裝的食品，注意中文標示；二、散裝食品要看有沒有標示品名及產地國；三、注意有效期限，盡早吃完；四、購買符合標示保存溫度的冷凍、冷藏食品；五、食品外觀要過濾，如烏魚子、臘肉或香腸等肉製品，以挑選外觀乾燥無異味的真空包裝為佳。

衛生局長趙紋華呼籲，請民眾勿買來路不明食品，同時提醒食品業者要保存食品購入憑證供消費者辨識，讓民眾安心選購。