大陸女星袁冰妍在《琉璃》中飾演女戰神一角而大獲好評，此後在作品《祝卿好》中更帶來多變的演技，星路有望就此一飛沖天。豈料，旗下公司卻在她當紅時爆出逃漏稅風波，讓她「被消失」在演藝圈中，近日她悄接代言，更積極經營社群疑似準備復出，遭到網友抨擊。

袁冰妍去年7月因逃漏稅風波掀起不小爭議，雖然已補齊欠款及罰金，但形象仍被重創，一時消失在演藝圈中。然而，日前她沉寂許久後接下代言，豈料影片卻遭到網友砲轟，短短1日內該影片便以下架收場，更有網友批評：「支持一視同仁，該下架的、該『消失』的，就別再出現了。」

不過，袁冰妍的粉絲並未放棄，時不時在論壇上提起她的名字，以免被世人遺忘，而袁冰妍也積極經營社群，近日在小紅書上曬出在夕陽下的騎車美照，看似為了復出試水溫，只見畫面中，她戴著黑色口罩，在橘紅色的夕陽下，襯托的相當具有女神氣質，讓粉絲看得沉醉其中。

此外，近期更有傳言稱袁冰妍的新劇《落花時節又逢君》將於3月份開播，且她在社群上曬照是為了幫新劇預熱，讓她復出傳聞再次衝上微博熱搜榜。然而，部分網友認為既然已經犯錯，就不該給她機會復出，紛紛留言：「不支持逃漏稅的人復出」、「我拒看」、「抵制劣跡藝人。」