台股由電子股領軍，盤中上漲逾百點，終場收在1萬5849點，自今年以來漲幅超過11％；Yahoo 奇摩股市App今公布2023第1季「十大爆紅台股榜」、「五大爆紅ETF榜」，受疫後復甦熱，觀光帶動出國旅遊潮，興櫃股星宇航空創紀錄奪魁，綠能產業夯，強勢霸榜達5席；高股息概念主導ETF投資風向，在聯準會升息趨勢下，元大美債20年順勢竄紅成大黑馬。

新能源市場持續看旺，電動車商機也吸睛，鎂鋁合金廠華孚搭上熱門投資概念，從金屬機殼領域轉進新能源車，且近期單月營收兩度創5年來新高，帶動股價強勢上攻，登上爆紅股第二名；老牌重電設備業者華城積極布局綠電商機，除了在太陽光電、風力發電及儲電設施已開始收穫，同時配合台電的「強韌電網韌性建設計畫」，預期訂單可觀受矚目，位居第三；全球交換式電源供應商康舒、電源設備廠飛宏（2457）公司轉投資充電樁小金雞「馳諾瓦」等，分別排名第四、第五名。

Yahoo奇摩指出，連鎖餐飲集團王品受惠疫情解封，業績獲大幅提振，股價較去年底飆升70％以上，而今年適逢集團創立30周年再祭股東會紀念品「大禮包」策略，品牌話題接連不斷，本季爆紅股排行第六名；遊戲營運商橘子則緊追在後。

隨台股除權息旺季到來，深受投資人青睞的高配息ETF地位更加牢不可破，這季五大爆紅ETF榜中，即有三檔高股息類ETF；榜首為元大台灣高息低波（00713），設計「收益平準金機制」平衡配息金額落差較大的特殊情況，高息低波選股邏輯持續吸引投資人，為本季ETF新黑馬。

大陸經濟主力龍頭的中信中國高股息（00882），於大陸防疫全面開放後，釋出各項政策利多引起投資人關注，拿下排行榜第三名；目前受益人數最多的國泰永續高股息（00878），躍新科人氣王，去年規模突破千億元大關，成存股天菜，本季排行第四名。

異軍突起、竄升第二名的元大美債20年（00679B），是少數擠入榜中的債券ETF，主要受到去年起聯準會升息影響，債券收益率日益提高，受益人數達到8.3萬戶，顯見有越來越多投資人逐漸重視股債均衡來配置資產。