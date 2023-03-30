國立歷史博物館於30日辦舉辦「守護·時光」捐贈儀式，現場貴賓一同合影。（史博館提供／張芷瑜台北傳真）

國立歷史博物館於30日辦舉辦「守護·時光」捐贈儀式暨館藏《黃牛》絹畫修護成果發表，公開修護完成的《黃牛》原作與紀錄片，家屬再捐贈林玉山58件畫作給史博館典藏，史博館長梁永斐表示，積極爭取館內舉辦林玉山老師120歲紀念展，並透過館際合作擴大展出件數，充實台灣文化內容。

史博館表示，林玉山為嘉義人，1907出生並於2004逝世，自幼展露繪畫天份，與郭雪湖、陳進同被譽為「台展三少年」，創作致力觀察自然、勤奮寫生，善於使用膠彩、水墨，以動物畫見長，畫虎及鹿尤為出名，戰後任教於國立台灣師範大學美術系，畢生奉獻藝術教育，2003年更捐出行政院文化獎的獎金，由國立歷史博物館設置「林玉山先生美術研究獎金」以培育英才。

《黃牛》為林玉山早期絹本膠彩，為創作於日治時期少量存世的精采作品，原畫作因年代久遠，捐贈時畫作大面積曾遭受蛀蟲啃蝕，史博館隨即啟動研究與修護，搶救珍貴國家文化資產。透過此次公開修護完成的《黃牛》原作與紀錄片播放，展現堅守文物守護者的角色。

文化部常務次長李連權表示，「不登玉山不知台灣山川之美，不識林玉山不知台灣畫作之美」，林玉山用膠彩畫黃牛，水墨畫水牛，充分展現台灣意象，也感謝修復師們修復《黃牛》，讓作品重新驚豔於世，也感謝林柏亭以及家屬們，再次慨贈林玉山58件作品成為國家典藏，讓世代台灣人可透過林玉山畫作，了解台灣之美。

梁永斐表示，林玉山與林柏亭跟史博館的關係是「兩代情」，史博館歷年辦理多次林玉山個展與聯展，老師筆下的老虎享譽畫壇，捐贈作品經過整飭，必須讓作品產生感染力，讓大家看見修復後的現況是應該的，才能對藝術家負責、讓家屬放心。

梁永斐也宣布，史博館會積極爭取林玉山老師120歲紀念展在館內舉辦，邀林柏亭為策展人，並透過館際合作擴大展出件數，充實台灣文化內容，落實部長政策，讓每件作品的故事被大家看到。

林玉山兒子林柏亭表示，《黃牛》應為父親於昭和16年，也就是1941年，推薦出品第4回府展東洋畫部的畫作《雙牛》參展前試作小品，在此作完成前，父親更畫許多關於台灣民間水牛與黃牛的素描稿，這些畫稿目前由國立台灣美術館典藏。他也表示，此次捐贈源於整理父親遺物時的啟發。

史博館表示，經過此次捐贈，現藏林玉山作品總計達87件，此次捐贈儀式史博館也於現場規畫展示甫修復完成的林玉山先生《黃牛》膠彩絹畫，分享史博館為保存國家文化資產的努力成果。