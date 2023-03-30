民眾黨不分區立委陳琬惠今天（30日）在宜蘭縣礁溪鄉成立服務處，她強調，礁溪服務處成立，就像宜蘭縣總服務處一樣，都是宜蘭人民的「厝」，但是在地服務是不分地點的，只要鄉親在哪，服務就到哪。至於陳琬惠是否布局宜蘭縣區域立委選舉，黨部表示，人選還沒確定，但陳琬惠「會是考慮的人選之一。」

陳琬惠表示，自上任以來接獲許多宜蘭鄉親的陳情，從教師權利、當地人民出入的交通安全、校舍安全等等，都積極安排會勘，協調中央部會進行評估及處理，並爭取相關的權利。

陳琬惠表示，宜蘭是許多人周末休閒去處的首選，因此觀光規畫，如休閒步道，地熱周邊的交通改善，都急須進行；更重要的宜蘭縣的農業面積廣泛，許多水路都已經老舊，造成作物災害損失，和土地使用效率降低，她已積極向農田水利署爭取在宜蘭的農田水路修繕計畫。

民眾黨宜蘭縣黨部主委李偉華表示，民眾黨及立法委員陳琬惠礁溪服務處成立，即日起就可就近服務礁溪，壯圍及頭城的鄉親；民眾黨宜蘭縣區域立委的人選尚未決定，但陳琬惠會是考慮的人選之一，針對立委選舉人選會在4月開會，5月底、6月初確定。