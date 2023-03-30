不同的飲食有時可能會影響身體的味道。一位女子近日抱怨，她近日發現如果吃了蒜頭，愛愛時的分泌物就會有一股蒜味，食用生蒜後甚至會整個人散發蒜味2、3天，讓她感到相當苦惱。沒想到貼文一出，不少女生紛紛表示自己也有類似情況。

原PO在Dcard發文表示，她的身體似乎不能順利消化蒜頭，某次對著男友大哭時，眼淚因為先前吃了蒜頭飄出濃濃蒜味，結果兩人當場開始大爆笑；近日原PO又發現，如果在愛愛前幾天吃蒜頭，分泌物就會出現一股蒜味，「每次男友用手都可以聞到那個味道，真的偏尷尬」；就連食用生蒜，她也會在2、3天後整個人散發蒜味，「不知道有沒有女孩也跟我一樣有這種困擾？」

對此，許多網友紛紛回應，「我最近一直喝拿鐵，我也覺得我的尿有拿鐵味」、「就像吃辛拉麵，尿尿都有辛拉麵的味道」、「我也有類似情況，但是是酒味。明明同樣兩個人一起喝，回家後就我會渾身散發酒味，男友就不會，而且不是我自己感覺，身邊的人都說我喝酒會有明顯味道」。

本站過去曾報導，洋蔥、大蒜、蘆筍、咖哩、紅肉中的化學物質，可能會影響下體氣味；皮膚科醫師胡怡萱則建議，除了避免吃重口味、紅肉、海鮮，民眾可以多喝水減少身體的味道。