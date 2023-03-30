教育部未來6年每年平均投入20億元調降幼兒園師生比，公共化及準公共幼兒園皆以3學年為期程調整至1：12，公共化自今年8月起、準公共自113年8月起實施；一般私立幼兒園則自113年8月起尊重其參與意願。

現在幼兒園師生比是1：15，將逐年調降到1：12。教育部表示，將於113年至119年連續6年平均每年投入20億元經費，對於本方案實施前師生比已達1：12且繼續維持的準公共及一般私立幼兒園，提供2年的獎勵經費，每年10萬至20萬元，估計約1730園。

對於師生比尚未達1：12之準公共及一般私立幼兒園，估計約2322園。在準公共幼兒園部分，師生比1：12將納為113學年契約之合作要件之一。在一般私立幼兒園部分，自113學年起尊重各園參與的意願。

教育部指出，調整師生比所增加的成本將反映於收費，準公共幼兒園所增費用將由政府協助家長支付；一般私立幼兒園所增費用，則由教育部協助家長分攤部分費用。

教育部長潘文忠表示，這項政策實施後，小朋友如果讀公共、準公共及目前師生比已達1：12的私幼，家長每月負擔均不會有改變；小朋友如果讀目前師生比高於1：12的私幼，調降師生比過程會造成學費上漲，教育部會為家長負擔一部分。