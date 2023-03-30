台中大里區永隆國小迎接兒童節，30日上午於校內舉辦「藝智愛玩客」活動，由師生利用課堂所學科學概念進行益智活動擺攤。（潘虹恩攝）

台中大里區永隆國小30日上午於校內舉辦「藝智愛玩客」活動迎接兒童節，邀請多位身障街頭藝人來表演。 （潘虹恩攝）

台中大里永隆國小去年兒童節舉辦「小豬傳愛」，全校師生將存了1年、約15 萬元的小豬撲滿，捐給台中特教學校助購置直排輪用具及師資。時隔1年，永隆國小30日舉辦兒童節「藝智愛玩客」活動，台中特教學校幼兒部學童也來到現場展示直排輪學習成果，表達謝意。

永隆國小為迎接兒童節，30日上午於校內舉辦「藝智愛玩客」活動，由校長張永志、家長會長黃俊興及團隊發想創意，希望跳脫物質的贈送，結合「賞才藝」、「玩益智」、「做愛心」3元素，讓「珍惜擁有、欣賞不同、付出關懷」的「三好實踐」成為孩子的兒童節禮物。張永志說，兒童節不僅僅是節日，更因心懷善念與樂於助人，讓兒童節這天更有愛，也別具意義。

由於台中特教學校去年受惠永隆國小師生，聽聞此活動，主動前來表演直排輪以表達感謝。台中特教學校輔導會長楊志淜說，感謝永隆國小全校師生去年捐出15萬經費，幼兒部運用經費買了直排輪、護具並聘請教練，幫助特殊孩子腦部前庭區及內葉發展，相信這樣訓練對孩子很有幫助，今天將學習成果帶回永隆國小，以表達感謝。

台中特教學校教務主任蔡明郡說，幼兒部孩童從去年9月開始學習直排輪，當初剛上第1堂課時，因為自閉症孩子不喜歡被束縛，又要穿上護具，「每個孩子都在哭」，第1堂課在哭聲中結束，第2堂課就有大大改善，訓練至今已5個月，孩子們都有很大的成長，家長也充滿喜悅。

永隆國小學務主任黎娟娟說，此次活動由校內師生自行組隊，透過腦力激盪，自創科學益智攤位，讓全校學生將平日課堂所學的科學概念，在各攤位印證與「玩」出來。今日活動也邀請多位街頭藝人來表演，其中包括身障街頭藝人，讓孩子在欣賞之餘也學習給予他人讚賞，家長也可以引導孩子，適時給街頭藝人「打賞」。