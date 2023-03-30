在地老字號建商居興建設，自1992年成立以來，規模持續穩定擴張，30日舉行重新整建的辦公室剪綵，同時進行全新企業識別揭牌儀式，並策劃以「聚家」為名的展覽，董事長林詠盛強調，新辦公室不但打造友善鄰里空間，並計劃透過產、官、學結合，達成空間共享目標。

居興建設30日舉辦新居鼎定開幕典禮，董事長林詠盛強調，以「誠信、用心、精進、創新」思維精鑄好宅。(記者張雅雲攝)

居興建設30日舉辦新居鼎定開幕典禮，包括高雄市社會局副局長葉欣雅，橋頭區長車世民、高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷、大高雄不動產開發公會理事長洪光佐、大高雄不動產開發公會榮譽理事長劉文城、楠弘貿易董事長蘇振輝等人均到場祝賀。

新辦公室白色調的外觀，現代感十足，如同美術館般的設計美感，林詠盛表示，居興至今已經深耕在地超過30個年頭，多年來秉持「如己所需，意其所欲」的理念，兢兢業業的善待每一塊土地，同時也以「誠信、用心、精進、創新」思維精鑄好宅。

居興建設策劃以「聚家」為名的展覽，展覽日期為3/31～4/30。(記者張雅雲攝)

這次配合新辦公室整建完工啟用，同時舉辦以「聚家」為名的展覽，展覽日期為3/31～4/30，以「30而立．30而行．30而躍」主題概念，讓民眾參與居興建設這30年來的歷程。

特別的是，居興建設傳遞「如己所需」的核心價值，居興建設董事長特助林怡妌說，新辦公室的辦公區只佔不到2分之1的面積，其餘一半以上則留白作為友善空間，目的是想跟鄰里有更多更好的互動，也計劃透過產、官、學結合，達成空間共享目標，無論是舉辦講座、展覽、閱讀等藝文或公益相關活動，都歡迎需要場地的各單位、產業與居興聯絡合作，期望與鄰里和城市同美共好。

至於居興建設接下來的推案計畫，林怡妌說，楠梓大學東路案即將完工，預計今年會成屋銷售，接續其後的除西子灣渡假公寓和高鐵商圈大樓案、高雄大學社區概念商鋪，也將跨足屏東地區的規劃及開發，邁向永續經營的共好未來。(記者張雅雲/高雄報導)