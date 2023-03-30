再過不到1個月南韓總統尹錫悅就要出訪美國，昨（29日）卻傳出國安顧問金聖翰辭職，各方震驚。南韓媒體今報導，此一突如其來的人事異動可能與女子天團BLACKPINK有關，據稱美國第一夫人吉兒拜登早前提議邀請BLACKPINK參與4月美韓峰會國宴表演，金聖翰卻數度「漏報」。尹錫悅認為這種狀況恐影響兩國信賴關係，震怒不已。

南韓與美國結盟將滿70周年，尹錫悅預計4月26日啟程訪美5天並會見美國總統拜登（Joe Biden），這是兩國外交圈大事，豈料韓方國安高層突然出現異動。

南韓《韓民族日報》（Hankyoreh）30日報導，當地時間昨天下午5時03分，青瓦台國家安保室室長金聖翰（Kim Sung-han）宣布請辭，並稱「希望因我而起的爭議不再造成外交與內政運作的麻煩」。不到1小時，尹錫悅下午5時5分宣布國家安保室長由南韓駐美大使趙大庸（Cho Tae-yong）接任。青瓦臺高階官員向媒體表示，尹錫悅試圖慰留金聖翰，但金辭意甚堅。

金聖翰已於29日辭去南韓青瓦台國家安保室室長一職。（資料照／路透社）

詭異的是，就在前一天（28日），南韓政壇盛傳金聖翰將遭撤換，金聖翰與青瓦台雙雙駁斥傳言「與事實不符」。

消息人士透露，尹錫悅本月9日得知，外交、國安兩大系統的團隊對於他4月赴美訪問行程安排竟有「漏報」訊息的情況，當時負責協調訪問行程的就是金聖翰，然而安保室數度並未通報協調事項，導致雙方高層產生不信任感。

The chief of South Korea's National Security Office, Kim Seong-han, resigned yesterday after it was revealed that he had withheld at least six reports that were related to Jill Biden's decision to invite BLACKPINK to perform at the state dinner.



“I have a heavy responsibility… pic.twitter.com/7mQ1XrWeK1 — Pop Base (@PopBase) March 30, 2023

尹錫悅即將於4月下旬赴美訪問，臨行之前突然撤換國安高官。（圖／美聯社）

其中一件漏報事項竟與演藝圈有關。美方提議，尹錫悅訪美期間，邀請兩國流行樂壇頂尖藝人BLACKPINK、女神卡卡（Lady Gaga）參加兩國文化表演節目，青瓦台國家安保室接受此議但未通報。另有報導稱，提出此議的人是美國第一夫人吉兒拜登（Jill Biden），表演場合是白宮晚宴。金聖翰「漏報」此事多達6次，美方遲未獲得回應而要求青瓦台說明，最終導致金聖翰去職。

尹錫悅訪美期間南韓第一夫人金建希出席一場女性活動的相關訊息，也在安保室「漏報」事項之列。青瓦台一名高階官員向《韓民族日報》透露：「尹總統已就國家安保室近來的亂象嚴厲斥責金聖翰。」尹錫悅的禮賓祕書金一範（Kim Il-bum）、外交祕書李文熙（Lee Moon-hee）已因這場風波接連去職，金聖翰的官位也很難保住。

有些分析家研判，金聖翰與安保室第一次長金泰孝（Kim Tae-hyo）的不和，可能也與金聖翰丟官有關，這兩人的矛盾在南韓外交圈不是祕密。據稱金聖翰、金泰孝對於南韓與日本之間相關事務的意見分歧，包括本月6日針對二次大戰期間日本強迫動員韓籍勞工受害者的賠償「解決方案」，還有兩國峰會議題，兩人意見不一。青瓦台內外不少人都認為，金泰孝的話語權高於金聖翰。