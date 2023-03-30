再過不到1個月南韓總統尹錫悅就要出訪美國，昨（29日）卻傳出國安顧問金聖翰辭職，各方震驚。南韓媒體今報導，此一突如其來的人事異動可能與女子天團BLACKPINK有關，據稱美國第一夫人吉兒拜登早前提議邀請BLACKPINK參與4月美韓峰會國宴表演，金聖翰卻數度「漏報」。尹錫悅認為這種狀況恐影響兩國信賴關係，震怒不已。
南韓與美國結盟將滿70周年，尹錫悅預計4月26日啟程訪美5天並會見美國總統拜登（Joe Biden），這是兩國外交圈大事，豈料韓方國安高層突然出現異動。
南韓《韓民族日報》（Hankyoreh）30日報導，當地時間昨天下午5時03分，青瓦台國家安保室室長金聖翰（Kim Sung-han）宣布請辭，並稱「希望因我而起的爭議不再造成外交與內政運作的麻煩」。不到1小時，尹錫悅下午5時5分宣布國家安保室長由南韓駐美大使趙大庸（Cho Tae-yong）接任。青瓦臺高階官員向媒體表示，尹錫悅試圖慰留金聖翰，但金辭意甚堅。
詭異的是，就在前一天（28日），南韓政壇盛傳金聖翰將遭撤換，金聖翰與青瓦台雙雙駁斥傳言「與事實不符」。
消息人士透露，尹錫悅本月9日得知，外交、國安兩大系統的團隊對於他4月赴美訪問行程安排竟有「漏報」訊息的情況，當時負責協調訪問行程的就是金聖翰，然而安保室數度並未通報協調事項，導致雙方高層產生不信任感。
其中一件漏報事項竟與演藝圈有關。美方提議，尹錫悅訪美期間，邀請兩國流行樂壇頂尖藝人BLACKPINK、女神卡卡（Lady Gaga）參加兩國文化表演節目，青瓦台國家安保室接受此議但未通報。另有報導稱，提出此議的人是美國第一夫人吉兒拜登（Jill Biden），表演場合是白宮晚宴。金聖翰「漏報」此事多達6次，美方遲未獲得回應而要求青瓦台說明，最終導致金聖翰去職。
尹錫悅訪美期間南韓第一夫人金建希出席一場女性活動的相關訊息，也在安保室「漏報」事項之列。青瓦台一名高階官員向《韓民族日報》透露：「尹總統已就國家安保室近來的亂象嚴厲斥責金聖翰。」尹錫悅的禮賓祕書金一範（Kim Il-bum）、外交祕書李文熙（Lee Moon-hee）已因這場風波接連去職，金聖翰的官位也很難保住。
有些分析家研判，金聖翰與安保室第一次長金泰孝（Kim Tae-hyo）的不和，可能也與金聖翰丟官有關，這兩人的矛盾在南韓外交圈不是祕密。據稱金聖翰、金泰孝對於南韓與日本之間相關事務的意見分歧，包括本月6日針對二次大戰期間日本強迫動員韓籍勞工受害者的賠償「解決方案」，還有兩國峰會議題，兩人意見不一。青瓦台內外不少人都認為，金泰孝的話語權高於金聖翰。
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