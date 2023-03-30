兩屆金馬獎影后楊惠姍出席《小逃犯》世界首映（羅永銘攝）

今年三月適逢國家電影及視聽文化中心45歲生日，今（30日）舉行經典國片《小逃犯》自主修復世界首映，請來息影已久的兩度金馬獎影后楊惠姍出席分享當年拍戲甘苦談，並重新回味《小逃犯》該作跨時代的影響力。

楊惠姍老師從影生涯演出一百多部作品，在1987年因與台灣新浪潮導演之一張毅熱戀息影，後將重心擺在創建的品牌「琉璃工房」上，品牌為之成功，曾名列台灣百大企業品牌。楊惠姍迄今近四十年無新作，平時為人低調也鮮少出現在鎂光燈下，此次出席世界首映，楊惠姍提及當年拍戲種種過程，當時也沒想到會出演張母一角，但對她來說演出各種角色都是一種挑戰也是體驗，自己是享受其過程的。提到在張毅導演過世的這三年內發展，楊惠姍老師坦承一切都不容易，但危機就是轉機，就如同《小逃犯》中，一個家庭因為突如其來的意外而有了意想不到的變化，家庭會因危機更有凝聚力，也會更加珍惜自己擁有的。

《小逃犯》於1984年上映，由張佩成指導，蔡明亮編劇，楊惠姍主演。該作精準描述80年代台灣的諸多社會樣貌及家庭寫照，成為台灣電影歷史中描繪時代背景的佳作。該年蔡明亮也與導演張佩成合作兩部電影，皆由蔡導譜寫劇本，從此開展身為編劇的一條路。楊惠姍於片中飾演張母一角，因其精湛演技成功將楊惠姍推上金馬獎最佳女主角一席，她也在隔年以《我就這樣過了一生》蟬聯兩年拿下最佳女主角，是史上唯二人連續獲得此獎。