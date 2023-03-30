電動車需求逐年上漲，許多傳統車廠嗅到未來趨勢，紛紛投入電動車研發。外媒指出，大陸電動車產業蓬勃發展，伴隨背後強大的供應鏈，包含原物料、電池技術等領域，即便無法搶進美國電動車消費者市場，也能憑藉其供應鏈在全球占有一席之地。

商業內幕報導，大陸電動車市場成長趨勢強勁，諮詢公司Automobility數據顯示，電動車（含純電動車及混和動力車）佔大陸2022全年27%的新車銷量，鑒於大陸買家龐大人口，這些銷量約佔全球電動車市場三分之二。

即便疫情下消費者信心及經濟低迷不振，但在大陸電動車供應鏈的支持下，吉利、小鵬、理想汽車和蔚來等電動車公司都繳出佳績，2022年在大陸市佔取得17%的成長，而非陸系車廠則下滑11%。光比亞迪就銷售近180萬輛純電動車和插電式混和動力車，超過特斯拉全球130萬輛。

也因此業界人士認為，大陸電動車進軍美國只是遲早的事。大陸車廠相較美國有很多優勢，其中最關鍵就是更低的成本，Automobility執行長羅素（Bill Russo）表示，民眾愛國和他們購買的產品是兩回事，講白了就是能否負擔價位。像是日韓、歐洲車廠都在美國有著亮眼表現，其中豐田更在2021年成為美國最暢銷的品牌。

但陸系電動車想進軍美國仍有阻礙，美國《降低通膨法》中的電動車稅收抵免，非北美製造電動車無法享有減稅優惠，這代表陸系電動車在競爭中弱入下風。此外，政治因素也是必須克服的問題，甚至是最大的障礙。

不過報導指出，即便大陸無法在美國消費者市場取得優勢，也能夠藉由其強大的EV電池供應鏈，包括原物料、電池製造等佔據主導地位。截至2022年數據顯示，大陸占全球75%的電池產能，占90%的陽極和電解質材料產能。通用汽車和特斯拉等車廠，都是由陸企寧德時代來滿足其電池需求。

報導指出，儘管美國擴大礦產開採力道，電池製造業也呈現成長，但大多材料仍被運往大陸加工，預期直到2027年，大部分產能仍被大陸握在手裡。