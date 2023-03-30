▲表態參選立委的民進黨市議員張秉鈞（中）表示，政府已經作出相關應變，還要提高業者教育與升級，才能避免類似問題再度發生。（徐佑昇攝）

基隆市表態參選立委的國民黨前副議長林沛祥指出，他與家禽業者溝通得知，不只雞蛋漲，未來很有可能豬肉也會漲。林沛祥指出，農委會對肉品進口恐有偏袒特定業者之虞，像美國特定的州才能進口，而不是讓台灣物價平衡為前提。林沛祥呼籲，應在安全無虞的前提下，開放多來源的物資進口，來幫助民生。

目前「蛋蛋之亂」橫掃全台，農委會29日表示，進口雞蛋陸續運送到各洗選廠作業，先配送至缺蛋最嚴重的區域上架，並於4月1日起，擴大到全台主要消費地區，配合國內生產逐漸穩定，預期雞蛋的供給與需求可逐漸平穩。

對此已表態參選國民黨基隆立委初選的前議長林沛祥於臉書表示，近日他與從事家禽類的業者討論，其實不只雞蛋漲價，肉雞的部分到現在已經漲了三成，下一波很有可能會是豬肉要漲。林沛祥質疑，農委會的政策不是嚴格管制，反而像是帶有政治目的的操作，例如只針對美國某幾個州才開放進口，有偏袒的問題。

林沛祥認為，如果要真正的平穩物價，應該要在食品安全無虞的狀況下，開放多種來源的物資進口，這樣才能解決目前萬物齊漲的民生問題。

對此民進黨表態參選立委的市議員張秉鈞則表示，行政院副院長鄭文燦已經針對相關問題於29日召開穩定物價小組會議應變，全力關注物價問題。張秉鈞建議，要除了提高本土產銷比例外，政府也要支援相關中小企業，增進從業人員的教育與技能水平，提高農產品的品質和產量，避免再度出現缺蛋情形。