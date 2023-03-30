桃園航空城開發徵收，大園區圳頭、沙崙、后厝、陳康與竹圍國小將廢遷校，近日圳頭國小有家長發起連署，盼爭取保留校園，讓學童就近就學，也有不少家長對廢校安置計畫與期程感到霧煞煞。桃園市教育局表示，鄰近大園與內海國小可協助學生就學，近期將核定經費補助2校充實設備。

圳頭國小家長會長江勝源指出，學校位於徵收區邊陲地帶，良好教育環境讓學童就近上學，廢校十分可惜，且擔心未來學生進入他校，教室、設備與師資等資源是否足以因應，也增加當地許多長輩接送距離，且大部分家長知道要拆遷，但不知期程感到緊張，希望辦學延續，讓學童免於通勤奔波，前2天發起連署後已陸續收件，目前連署狀況踴躍，單純盼爭取一個機會保留學校。

圳頭里長卓榮騰也說，許多家長對徵收廢校政策不清楚、焦慮不安，建議市府辦理航空城徵收區廢校安置計畫期程、配套作為等事項的說明會，讓家長放心，也須評估內海國小接納量能，若有必要仍可評估於圳頭里內重建校舍，供圳頭、后厝與沙崙學童就學，他已將相關建議函交給副市長蘇俊賓，盼市府協助。

圳頭國小校長陳濰安表示，校內現有71名學生，預估今年有13名新生，大部分學童仍住在圳頭，少數人已搬走通勤回來唸書，對於家長以正向方式爭取保留校園他樂觀其成。

教育局回應，圳頭國小配合國家重大建設將停止招收學生，鄰近學校包括大園國小、內海國小皆可協助學生就學，教育局近期會核定經費補助大園國小與內海國小充實並更新設施和設備，利用今年暑假進行改善，以滿足教學所需。