不只喝新咖啡，也要搭新機型滿足儀式感，瑞士咖啡品牌Nespresso推全新VERTUO POP系列咖啡機型，結合創新科技、時尚美感與直覺式操作介面，入門價格即可享受到高品質又講究的臻選厚萃咖啡，滿足年輕世代咖啡愛好者暢飲大杯量的偏好與對專業口感的追求，亮麗繽紛外型帶來視覺與味覺新體驗。

Nespresso VERTUO POP於今（30日）首次在台繽紛亮相，以5900元的輕巧價格定位，推出共6種搶眼玩色選擇與25公分小巧外型，成就各種吸睛的居家風格點綴；搭載兩大尖端科技展現的專業萃取工藝，與簡易的操作設定，更將成為時下年輕族群挑選咖啡機時的入門首選。即日起至5月17日止，新機上市期間更推出限時優惠價4700元，勢必將吸引時尚品味咖啡迷們入手品鑑。

咖啡油沫(Crema)是考驗咖啡豆品質與萃取技術的關鍵。Nespresso從豆到杯每一步驟都不妥協，超過90%的咖啡豆採自參與Nespresso AAA永續品質計畫農場，每顆膠囊所採用的咖啡豆皆經過超過70道品質檢驗把關；透過Vertuo系列咖啡機獨家專利的創新Centrifusion高速離心力萃取技術，以每分鐘高達4000轉的速度高度旋轉萃取咖啡精華，產生擁有厚達2.5公分豐厚且細緻的咖啡油沫，完美保留咖啡新鮮香氣與醇厚風味。

Nespresso VERTUO POP咖啡機結合創新科技、時尚美感與直覺式操作介面，讓消費者以入門價格即可在家享受好咖啡。（Nespresso提供）

喜歡北歐風、日式無印風簡約色調的你，最適合雲朵白VERTUO POP咖啡機，以簡約、清新的純白色妝點室內空間，滿足你對極簡優雅美學的追求；淺藍色是清新明亮的顏色，帶給人們一抹清爽與活潑，喜歡摩登都會Loft風的你，不妨擺一台海洋藍咖啡機在家中，無時無刻享受高品質咖啡外，更為家中注入青春活力的氛圍，帶來有別於以往的全新體驗。

此外Nespresso也同步推出兩款全新VERTUO Alto 特大杯臻選咖啡系列，以355ml的特大杯量滿足消費者品飲咖啡的需求。分別為口感清爽且帶有烘烤麵包香氣與蜂蜜甜香的安柏拉朵特大杯臻選咖啡（，與口感強烈且帶有烘焙香調、木質調與辛香調歐尼榭特大杯臻選咖啡。「咖啡大師特調系列」也推出全新4款風味咖啡：烤榛果風味咖啡、甜香草風味咖啡、金黃焦糖風味咖啡與濃郁巧克力風味咖啡，口感絲滑香甜且帶有細緻的餅乾香調，創造出令人難以忘懷的咖啡時刻。即日起至4月19日，購滿任100顆膠囊再贈精美咖啡麻布托特包，數量有限。