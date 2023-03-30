台北市受極端氣候影響，短時間強降雨頻繁，大量雨水湧入污水下水道噴飛人孔蓋，影響用路人安全，台北市工務局衛生下水道工程處導入「污水下水道電腦輔助操作管理系統」，每小時預估未來6小時的溢流潛勢區，讓工作人員即時關閉截流站及啟動抽水機，降低污水管水位，減少人孔蓋噴出的機會。

台北市不少老舊建物管線未確實將污水及雨水分流，加上增建物將雨水管誤接到污水管線，以及短時間強降雨頻繁，導致下雨時污水管線流量劇增，讓污水管內部空氣被急速壓縮沖開人孔蓋，即為「人孔蓋氣衝」，像是2018年9月8日台北市時雨量飆破100毫米，西門町昆明街人孔蓋就被沖飛。

為了降低人孔蓋氣衝情形，衛工處2021年導入全國第1套「污水下水道電腦輔助操作管理系統」，結合GIS圖資顯示廠站即時運轉系統與雨量站、水位計、河川水位等監測數據，讓工作人員即時掌握水情資訊，並推估主幹管流量及預測人孔蓋溢流潛勢，提出預警及操作建議。

工衛處長程培嘉解釋，颱風豪雨期間，系統將自動導入氣象預報與各地降雨量，利用存有50年地方污水管資料建成的水理模型進行演算，每小時可推估未來6小時內的主幹管流量、抽水站水位及預測溢流潛勢區，提供上述設備操作建議，讓工作人員即時關閉截流站，提早啟動抽水機抽水，降低污水管水位，爭取災害應變時間。

工衛處補充，經過1年多系統測試，去年台北市發生人孔蓋氣衝案件數已經下降25％，未來將補設8處污水下水道監測液位計，並引用更精準水情預報資訊，同時滾動式修改系統參數，提升預測精準度。

此外，工衛處多年前已開始將容易發生氣衝的人孔蓋更換為新式「耐揚壓匡蓋」，人孔蓋內部空氣遭受擠壓後，蓋子最多只會上浮2公分，並自動排氣。去年則在較容易發生人孔蓋氣衝的文山、信義及北投區，在污水道系統上游的分支管網裝設移動式水位計，發現數值異常後，已派員切除103處誤接到污水管的雨水管。