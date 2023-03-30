大陸流量女王楊冪擁有精緻美貌和火辣身材，拍過的影視作品幾乎都是票房保證，穿衣風格也總能帶起一波時尚潮流，近日她成為時尚雜誌《嘉人NOW》春季刊封面，染了一頭大紅髮，新造型讓網友都震撼「又美又颯啊」。

楊冪換上多套造型，替時尚雜誌拍攝封面，有休閒牛仔風、氣質仙氣風還有性感颯姐風，帥氣和甜美形象都能輕鬆駕馭，尤其她外套裡面只穿簡單的白色背心，小露春光依舊魅力十足。

楊冪紅髮造型曝光。（圖／取自《嘉人NOW》官方微博）

更讓人驚喜的是，楊冪一改過去深色髮色，染了一頭大紅髮，雜誌官方微博也以「楊冪紅髮首次曝光」當作發文標籤，讓網友都驚艷不已「我姐好美好跩」、「楊冪我的神」、「她真的好適合紅色」、「紅髮真的太有氣場」、「這不就是妥妥的女團門面嗎」。

而楊冪接受雜誌訪問時，也提到自己目前的感情觀，表示「我現在對談戀愛一丁點興趣都沒有」，透露以前還能說很期待，但現在連期待部分都沒有了，對於為何會有如此轉變，她也坦言自己一直都很忙，沒有時間談戀愛，「很享受單身的心情，很忙勿擾」。