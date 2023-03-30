中國附醫獲新加坡「Healthcare Asia Awards 2023」的「年度智慧醫院the Smart Hospital Initiative of the Year」大獎，中國附醫國際醫療中心院長黃致錕(左2)、執行長周艾齊出席頒獎典禮。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

中國醫藥大學附設醫院數位轉型智慧醫院再傳捷報，繼今年初榮獲美國HIMSS「數位健康指標（Digital Health Indicator DHI）」評鑑為全球智慧醫院前三強之後，近日再獲新加坡「Healthcare Asia Awards 2023」的「年度智慧醫院the Smart Hospital Initiative of the Year」獎，為台灣唯一獲獎醫院。

中國附醫院長周德陽表示，台灣醫療實力長期被低估，亟待提升國際知名度；因此，該院這幾年大力推動智慧轉型並加速國際化發展，早在2019年先獲得知名國際醫療旅遊雜誌International Medical Travel Journal（IMTJ）舉辦的IMTJ國際醫療旅遊大獎「最佳國際病人專科中心」、「最佳行銷策略」兩個獎項，2020年再獲得「國際病人專科中心高度讚揚」，締造台灣醫院的紀錄與典範。

今年又在眾多國際知名醫院激烈角逐下，獲得新加坡第三方認證的國際殊榮。透過持續得獎，除了達到國際品牌加乘累積的宣傳效果以外，也能整體提升台灣醫院在世界最佳醫院的排名，更是台灣醫療與國際接軌的實證，深具指標意義。

Healthcare Asia雜誌說明，中國附醫在心血管與抗菌兩醫學領域中使用專業創新人工智能技術而獲得「年度智慧醫院」獎。其中的「遠距心肌梗塞AI輔助診斷系統」利用尖端人工智能技術判讀異常心律，最終改善臨床結果。「智抗菌i.A.M.S平台」則透過AI智能技術，輔助醫師抗菌藥物的精準選擇，減少不必要的抗菌藥物使用，並加強微生物感染的管理。

駐新加坡台北代表處梁國新大使表示，新加坡是國際醫療成熟發展的市場，也是全球重大國際活動聚焦的城市，此次，欣見中國附醫在國際醫療領先地位的新加坡榮獲年度智慧醫院的大獎，這是肯定台灣智慧醫院達國際水準的表現，也能藉此讓台灣醫療和國際接軌勢必吸引新南向國家與國際高度關注，是台灣再度被世界看見的最好機會。