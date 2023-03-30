純網銀「將來銀行NEXT Bank」開業滿周年，繼去年7月開辦特定目的金融同業法人戶開戶，並於8月推出「全支付」綁定功能外，今年3月再獲准試辦房貸業務，並將於4月起進行試營運，預計於5月全面上線，向「擴大資產規模」的穩健成長目標跨出關鍵一大步。

將來銀行開業以來致力於完整金融服務的拼圖，4月起將成為首家開辦房貸業務的純網銀，另為歡慶全面開業滿週年，推出高達5％存款與支付的強利優惠組合，再度引發市場關注。

為提供房貸客戶全新體驗，將來銀行首波計劃推出限量500名的「預約制」專案，新購屋及轉貸皆適用。參與預約的客戶除可優先體驗線上申辦房屋貸款的極端便利外，符合條件的客戶不論貸款金額高低皆能享受2.06％的優惠利率，成功撥款後還能獲得其他優惠及回饋。將來銀行最快將於4月底公布專案細節，據悉除前述極具競爭力的定價外，還會提供多元回饋，讓客戶想盡辦法「錢進將來」。

將來銀行的開業週年優惠同樣充滿亮點：自4／1起至6／30止，成為將來銀行客戶可享最長90天、最高5％的活儲利率與最高5％的刷卡回饋，總價值近1400元！既有客戶可繼續享受最高5％的刷卡回饋，推薦好友開戶，除可獲得100N點獎勵外，亦可獲得最長90天、最高5％的活儲利率。

不僅如此，將來銀行將「加倍奉還」存款利息，來翻轉過往銀行優先關注大戶的傳統！只要是將來銀行存戶，不分新舊戶均享活儲20萬以下1.5％優利，高於20萬也享有1％優利，且無其他條件或限制，就是要打破一般銀行將客戶分級的模式。即將推出的房貸也將循相同的「普惠金融」理念，嘉惠大眾。

將來銀行總經理許柏林指出：「將來銀行2023年首要之務在於展開更多元的產品線，在全行同仁戮力下，除房貸外，團隊也已全力投入於聯貸參貸及外匯等業務的規劃，以進一步提升對客戶服務及擴大銀行資產的規模，達成健全體質、提升獲利的目標。小鯰魚茁壯後將能對整體產業發揮正面影響力，並讓更多客戶享受到前所未有的自主與優惠。」