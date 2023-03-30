總統蔡英文29日率團出訪啟程出訪中美洲友邦，過境美國期間，將與美國眾議院議長麥卡錫會面，預計跟美國前國務卿蓬佩奧進行區域安全對話。白宮國安會戰略溝通協調官柯比卻表示，這次蔡英文過境美國，不會安排行政部門官員和她碰面。前立委郭正亮表示，柯比說沒有安排官員去紐約， 這才是要命，也會讓蔡英文此行感到有點挫折。

郭正亮今(30日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，蔡英文此行到美國見的人是蓬佩奧、麥卡錫，還有對中小組蓋拉格等等，這都是共和黨的鷹派，真的蠻怪的。

郭正亮接著指出，美國白宮國家安全會議發言人柯比直言，沒有安排官員到紐約，是一個很大挫折。而且會導致蔡英文訪美之行顯得不平衡，她見的人都是反中大將，大陸會怎麼理解，所以國台辦才會講得這麼硬， 國台辦是直接提到麥卡錫，因蓬佩奧的行程則還未決定。蓬佩奧是28個黑名單之一，比麥卡錫還嚴重。

郭正亮接著點出，民主黨會怎麼看這件事？蔡英文安排行程為什麼不以民主黨為優先．麥卡錫行程已確定，無論如何也要找個民主黨的人，怎麼會接受蓬佩奧這個行程呢。

郭正亮強調，重點是，蔡英文沒有見到有代表性的民主黨官員，因這是執政黨。而柯比那一場記者會說。沒有安排官員去紐約， 這才是要命，柯比的回答，會讓蔡英文有點挫折，因她已經答應蓬佩奧要到華府智庫「哈德遜研究所」。