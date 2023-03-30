蔡健雅將於5月6、7日舉辦小巨蛋演唱會。（水晶共振提供）

蔡健雅將於5月6、7日舉辦「Let’s Depart！給世界最悠長的吻」小巨蛋演唱會，近期一貫維持健身、養身的好習慣，吃好睡好、保持好心情準備開唱。她也提到日前限量發行的3張黑膠唱片《Goodbye ＆ Hello》、《說到愛》和《失語者》，裡面收錄的歌曲，都是她音樂路很重要的部分，肯定會出現在演唱會歌單中，「而且也會以不同編曲樣貌與大家見面」。

3張經典專輯製作成黑膠唱片限量發行，日前上架後不到4小時就搶購一空。寵粉的蔡健雅聽到歌迷敲碗想買的聲音，因此28日再度開放限時預購。其實專輯《說到愛》飽含許多蔡健雅的心聲，她在製作該張專輯時，下定決心要與自己的靈魂和解。

第一時間就得知三張黑膠銷售一空好消息的蔡健雅，用「無比的感動」來形容自己的心情，她表示，因為想要提前做些什麼特别的事情，來慶祝將回到台北小巨蛋與大家分享她的音樂旅程，因此決定發行3張對她來說各自有深刻意義的黑膠唱片。《Goodbye ＆ Hello》算是她歸零重新出發之作；《說到愛》是一張讓她恍然發現「自己是多麼不夠愛自己，但嘴上卻一直鼓勵別人要相信愛」的覺醒作品，「這張專輯帶給我巨大的改變和成長」，她也以此張專輯奪得第3座金曲最佳國語女歌手獎。