台中捷運公司今天召開董事會，通過由逢甲大學特聘教授林良泰代理董事長。林良泰曾任台中市政府交通局長，是台中多項重大交通建設的推手，他表示，中捷應做為台中主要的運輸骨幹，中部地區交通月票預計7月上路，他將帶領中捷公司完成各項前置作業，滿足民眾通勤、通學及食宿遊購的需求，並創造城市商機。

中捷公司表示，中捷公司前董事長林志盈因接任悠遊卡投資控股公司董事長，已卸下中捷董事長一職，中捷公司董事會今日推選由林良泰代理董事長。林良泰事台灣大學土木工程研究所博士，曾擔任台中市政府交通局長、中華民國運輸學會理事長、美國富爾市萊特基金會研究學者、美國麻省理工學院訪問學者。

中捷公司指出，林代理董事長在交通局長任內推動台中公車改革，大幅提升市公車路線及運量，建置的公共自行車租賃系統iBike也廣為市民所喜愛，捷運綠線工程也在其任內順利推動，在構建台中大眾運輸系統發展過程中扮演重要角色。

中捷公司強調，林代理董事長回母校服務後，協助交通部運輸研究所規畫與制定中彰投區域公共運輸發展策略外，致力於交通行動服務專案推廣與實作，協助輔導台中、澎湖、高雄、花蓮、台東等區域進行MaaS服務建置，在公共運輸服務策略規畫與跨域整合領域，具豐富經驗。