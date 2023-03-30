鋼琴家顏華容表示，拉赫曼尼諾夫的音樂，有人聽起來覺得很悲傷，但她認為，裡面有一種悼念。（郭吉銓攝）

「拉赫曼尼諾夫150」音樂節明日開跑，首場演出為鋼琴家顏華容音樂會。（郭吉銓攝）

今年是作曲家拉赫曼尼諾夫誕辰150週年，鋼琴家顏華容擔任音樂總監，規劃「拉赫曼尼諾夫150」音樂節，有一系列音樂會，同時她也將演奏拉赫曼尼諾夫的《第一號鋼琴奏鳴曲》、《第二號鋼琴奏鳴曲》，並改編交響詩《死之島》，為聽眾介紹這位作曲家的內涵。

顏華容表示，拉赫曼尼諾夫的音樂，有人聽起來覺得很悲傷，但她認為，裡面有一種悼念，「那樣的悼念，是來自於他認為那些還存在、但不可能再擁有的東西，好比說時代、氛圍，當我們悼念某事，都會美化、昇華，那是一種憂傷又美好的事物。」

顏華容畢業於俄羅斯國立莫斯科柴可夫斯基紀念音樂學院，現為實踐大學音樂系副教授，她表示，留學期間，還是蘇聯時期，她曾經遇上政變，「當時外頭被轟炸，距離我們宿舍很近，我那時還嘗試要外出買牛奶，在地下道時聽見子彈的聲音，只好快點逃回來。」

顏華容表示，當時空氣裡的氣味和時代的氛圍，她都還記得很清楚，「那個年代生活艱困，有一種特殊的氣味，房子也有一種特別的味道，還有作曲家們的住宅博物館，裡面也都呈現了時代的模樣和磁場，這些東西是現在沒有的，我們可以從中感覺到過往和失去。在拉赫曼尼諾夫的音樂裡，也可聽見這樣的悼念。」

這次音樂會顏華容除了過往演奏過的拉赫曼尼諾夫第一號、第二號鋼琴奏鳴曲，她改編交響詩《死之島》，她表示，這首作品對她很有吸引力，「我耳朵裡聽見的管弦樂聲響，試著透過鋼琴彈出來，我期望能做到沒聽過這首作品現場演出或唱片錄製版本的聽眾，都能有興趣。」

顏華容表示，拉赫曼尼諾夫的管弦樂寫作很像鋼琴，寫鋼琴時也像管弦樂，「我試著把原本的管弦樂色彩作為鋼琴曲彈，包括音色、速度的設定，還有踏板的運用都會有所不同。」

「拉赫曼尼諾夫150」音樂節將一路演出到年底，從3月31日於台北國家音樂廳演出的「鋼琴上的交響巨人─顏華容獨奏」開場，接下來還有多位鋼琴名家來台，包括4月「敬致蕭邦–哥琛貝爾格獨奏」、「音樂瞬間–哥琛貝爾格X齊柏絲坦」，8月「炫幻雙鋼琴─張凱閔與白立君」，10月「超技巨人–扎斯拉夫斯基獨奏」及12月「繆思繽紛–齊柏絲坦獨奏」，明日起開跑，全台共11場音樂會。