副總統賴清德今晚出席2023台灣國家聯盟募款餐會致詞時，以這次南投立委補選為例，團結是勝選最主要的關鍵；他強調，團結真有力量，只要團結、合作一起打拼，就算未來再多艱難，絕對能順利完成使命，守護住台灣主權，維護民主和平跟繁榮的使命跟目標。

賴清德還強調，蔡英文總統為了台灣前途，現在正在美國開拓台灣國際生存空間；台灣每一位都應該善盡力量，站在重要位置，充分發揮協同作戰，將力量團結起來，一定會成功。

由於賴清德已經民進黨2024準總統參選人，昨天現身本土社團場子，與會者高喊「加油」，已經有如選舉場。

賴清德致詞時指出，台灣國家聯盟除了在台灣每個角落，發揮專業，對社會提出貢獻，幾十年來，一路打破黨禁、報禁、廢除刑法100條，追求百分之百言論自由之外，也共和同合作一起打拼，推動國會全面改選、總統直選，帶動台灣國家進步的發展，這是大家過去的成就，應該為自己過去的打拼，掌聲鼓勵。

他說，過去推動民主、追求自由、重視人權，對抗過去專制獨裁國民黨，因為團結、打拼，走過那一段黑暗的年代，但是未來台灣面臨更大挑戰，這個挑戰比過去更加艱難、更加大，就是如何守護台灣主權，能夠確定台灣民主繼續發展，和平能夠維持。

他指出，尤其台灣幾十年來打拼的經濟基礎，能夠繼續繁榮發展，這是每個台灣有志之士應該要完成的使命，雖然這個任務、使命很艱難，他願意分享南投立委補選經驗。

他說，民進黨會贏，只要團結，守護台灣的主權，絕對守得住，當時沒人看好南投補選，當然候選人本身條件好，得到南投人肯定，另一方面，「最主要、最主要」就是民進黨團結，民主力量的團結。

他說，南投這場補選，是牽涉整個民主運動士氣，如果失敗，士氣崩潰，對台灣前途非常不利，不僅是南投民進黨所有同志團結合作，連南投的鄉親都願意再給民進黨一個機會，願意讓民進黨在第一線再度承擔台灣未來前途的責任，這就是南投蔡培慧勝利關鍵。