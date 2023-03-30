俄羅斯國家安全局 (FSB)表示，在俄羅斯第4大城葉卡捷琳堡(Yekaterinburg)逮捕了《華爾街日報》(The Wall Street Journal)記者艾文•格斯科維奇(Evan Gershkovich)，理由是刺探國防機密，犯下間諜罪。

首先報導這消息的是俄羅斯通訊社(RIA Novosti)，報導稱，美國公民格斯科維奇涉及收集有俄羅斯國防公司的「機密消息」。這是俄羅斯首次發生逮捕外國記者的事件，顯然是有意製造寒蟬效應，逼走其他外國媒體機構。

俄國《生意人報》(Kommersant)報導，現年31歲的格斯科維奇被補後送往莫斯科，由首都法院來審判。

華爾街日報的簡短聲明表示「報社正為記者尋找律師，瞭解案情發展，持續關注格斯科維奇的安全。」

俄羅斯國家安全局稱格甚科維奇是為美國政府的間諜，他是現行犯，在試圖獲取機密時被捕。據俄羅斯法律，間諜罪最高可處20年徒刑。

格斯科維奇主要採訪俄烏戰爭對俄國社會的影響，他在葉捷琳堡取材，詢問當地人對戰爭的看法，對瓦格納傭兵團的意見。另一位在莫斯科工作的西方記者表示，格斯科維奇最近前往葉堡附近的下塔吉爾市，該市有一間大型坦克工廠，這可能觸犯了禁忌。

俄羅斯損失了非常多的坦克，需要大量新坦克補充。俄國衛星網報導稱，數百輛 T-90M 坦克準備好投入前線作戰，翻新的T-72B3M坦克也將下生產線。格斯科維奇可能要試圖調查說法的真相，這就觸犯了俄軍實力的虛實，從他們的立場來看，確實是刺探軍事機密。

目前在俄國的自由記者是愈來愈稀少。去年嚴苛的戰時資訊審查法通過後，大多數在俄羅斯工作的自由記者只能逃離，僅剩持有外國護照的外國記者繼續留下工作，但是格斯科維奇的遭遇顯示，有外國人身分也不一定安全。無國界記者組織表示，他們對格斯科維奇被捕感到震驚。

格斯科維奇的朋友、俄羅斯獨立記者卡尼金(Pavel Kanygin)推測，他可能成了克里姆林宮的人質，用來與美國談判交換俄羅斯重要人物的籌碼。

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去年，華盛頓以臭名昭著的俄羅斯軍火商維克托•布特(Viktor Bou)，換回在俄羅斯因毒品罪而關押的美國女籃星星格林納(Brittney Griner)。

格斯科維奇相當資深，先前曾在法新社、莫斯科時報和紐約時報工作。