52歲女星丁寧早年拍攝寫真出道，後來轉往電視、電影圈發展，沒有系統化學習表演的她花了一段時間才摸索出心得，逐漸掌握表演技巧，2018年憑藉《幸福城市》榮獲金馬獎最佳女配角獎，戲外的她2010年與美籍丈夫結婚，共育1女2子，丁寧時常會透過寫作分享近況，還有經營自己的專欄，近日她透露之前因為酬勞金額而導致合作破局，讓她難過了一陣子。

丁寧透露有個案子是之前合作過的製作單位，但因為價錢原因最後沒有合作，她透露心裡有點難過，也不舒服了很久：「他們跟我工作過知道我工作的狀態，怎麼會覺得我不值得這個錢？我在這個工作上努力的這麼久，最終還是輸給價錢？或是這個行業已經不需要我了？」後來她想開了，認為不是自己不值得這個價，而是那個角色不需要這樣的價錢。

會豁然開朗還是因為她去一家很有名的小吃店，不過店內服務態度卻很冷淡，連丁寧說謝謝，服務生也面無表情沒有回應，她雖然不解，但認為不是自己的問題，是對方的問題，「我們常常在面對一些困難的時候，都會覺得『我做錯什麼？』『是不是我不值得？』這可能是我們東方女性長久以來根深蒂固的自我價值感低落。」

貼文一出，立刻引起不少網友共鳴，「這轉念好棒！不是你的球不用接啊～」、「謝謝妳寫出來，好文耶」、「說的太好了！」