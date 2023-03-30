比利時藝術家大衛．克拉耶伯（David Claerbout）來台首次個展《大衛．克拉耶伯：片刻冥想》，自3月31日至6月25日於台北市立美術館展出，30日開幕典禮暨記者會中，大衛．克拉耶伯親自與會，北美館館長王俊傑參加開幕致詞時表示：「繼『2004年台北雙年展』與大衛．克拉耶伯合作後，本館很榮幸再次邀請他與大家分享各時期的精彩創作，本館一樓兩檔藝術家個展擁有不同背景，卻一同探尋影像感知的可能性，特別是透過影像媒介回應歷史與文明的諸多議題，期待藉此展覽展開台灣與比利時當代藝術的對話。」
對大衛．克拉耶伯來說，他所有的作品具有看似對立卻能共存的特質，例如光之於影、水之於火、祥和之於驚恐、暴力之於寧靜、前景之於背景等對應關係，藉此察覺到事物的歧義性。展名「片刻冥想」以此概念出發，精選6件自1996年以來的大型錄像作品，搭配系列手繪稿展出，並運用展場獨特挑高空間，使觀眾沉靜於虛實交替的場域之中，靜心端詳瞬時與驟停之視覺畫面，提供觀者靜觀冥想的時空。
近日台灣「狒狒」議題引起社會許多輿論，巧妙的是大衛．克拉耶伯這次來台展出的《純粹的必要性》影片，引起我們反思如何與動物們共處。這部影片藝術家挪用了1967年經典動畫電影《森林王子》的角色，包括黑豹巴希拉 （Bagheera）、棕熊巴魯（Baloo）、蟒蛇卡阿（Kaa）和其他動物。
位於同樣於一樓展間展出的《生活決定意識：高重黎》是台灣資深藝術家高重黎40餘年的創作軌跡-他以攝影、電影、裝置、動畫、影音機器等技術，考掘影像與影像機器之本質，不斷審視影音生產之實踐，並回應第二次工業革命至今，人受到自造物的影響與變革的歷程。「生活決定意識」中文展名引自馬克思（Karl Marx）與恩格斯（Friedrich Engels）洞察歷史唯物論的關鍵名句，強調物質生產條件的重要性。而英文展名以「Re-Present（再現）」為題，回望2007年個展展名「At Present（目前／呈現）」，相隔16年後，創造自身記憶與圖像的生產關係。
近來視覺爆炸，「AI」也掀起一番視覺新革命，於北美館三樓展出《勒內．布里：視覺爆炸》，展覽由北美館協同洛桑愛麗舍攝影博物館（Photo Elysee）製作，馬克．多納迪尤（Marc Donnadieu）和梅蘭妮．貝特里西（Melanie Betrisey）策劃，為藝術家辭世後亞洲首次回顧展。本次將展出500餘件作品與文件檔案，包含原版古董照片、底片印樣、印刷樣張、影片、手工書、展覽計畫、筆記、書信、拼貼、水彩等，除可見布里的攝影作品，亦可從他生活中信手拈來的多元創作中一睹其才華洋溢的藝術家風采。
勒內．布里（René Burri）於1933年出生，2014年辭世於瑞士蘇黎世，終其一生處於全球歷史的前線，為當代最具影響力的攝影家之一。布里1955年加入馬格蘭攝影通訊社，並於1959年成為正式會員，在將近60年的職業生涯中，他以熱誠冷靜的目光記錄二十世紀後半葉的重要國際事件，足跡遍及歐洲、中東、北美洲、中美洲、南美洲、日本與中國，鏡頭下更不乏知名人物，如藝術家畢卡索（Pablo Picasso）、 賈柯梅蒂（Alberto Giacometti）、丁格利（Jean Tinguely），建築師柯比意（Le Corbusier）、尼邁耶（Oscar Niemeyer）、 巴拉岡（Luis Barragan），以及導演黑澤明（Akira Kurosawa）等，而1963年拍攝的標誌性肖像《抽雪茄的切格瓦拉》（Che with Cigar）則使他聞名於世。
正於北美館展出的藝術家們，雖擁有不同背景，卻一同探尋影像感知的可能性，特別是透過影像媒介回應歷史與文明的諸多議題。因此北美館於4月1日下午2點特別推出「藝術家對談｜高重黎ｘ大衛．克拉耶伯（David Clearbout）」，邀請兩位影像創作者同台交流，將透過主持人陳泰松的提問與反饋，認識他們手法各異的影像裝置作品，如何和時間性、歷史、以及影像史本身產生獨到的美學對話與思辯關係。
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