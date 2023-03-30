響應國際兒童圖書日與迎接兒童節到來，汐止分館推出一系列適合親子一起參加的閱讀活動。（新北市立圖書館提供）

4月2日是丹麥童話大師安徒生的誕辰紀念日，也是國際兒童圖書日，新北市立圖書館汐止分館為了鼓勵小朋友多閱讀，特別與「花格格故事劇團」合作，將安徒生經典童話故事《老頭子做事總不會錯》改編成紙板偶劇，透過戲劇演出的方式，刺激孩子的興趣，讓孩子愛上閱讀。

充滿臨場感的故事體驗，讓繪本閱讀更生動活潑，汐止分館用好玩有趣的故事劇暖身，搭配「安徒生」主題書展，啟發小朋友的閱讀興趣。新北市立圖書館館長王錦華表示，經典書籍是閱讀的基礎，4月2日是知名兒童文學作家安徒生的誕辰，也是「國際兒童圖書日」，4月23日則是聯合國所訂的「世界閱讀日」，新北市立圖書館一直透過各種不同型態的閱讀活動，希望將好書一本本送進孩子的生命裡，讓閱讀可以從小扎根。

響應國際兒童圖書日，同時迎接兒童節到來，汐止分館特別推出一系列適合親子一起參加的閱讀活動，為引導孩子愛上閱讀，4月份規劃四大分齡主題書展，分別是「憶起安徒生」主題書展、「好書大家讀」歷年得獎書展、「2022 Openbook好書獎」書展以及嬰幼兒主題圖書等，精選超過300冊適合孩子閱讀的讀物，幫助家長可以與孩子一同挑選好書閱讀，親近書本。

為鼓勵家長透過共讀，開啟親子對話，4月12、19、26日「超前Book署」親子繪本讀書會，則透過不同的主題繪本故事，教導爸爸媽媽利用有趣的親子互動與故事，和寶寶一起進行閱讀，協助爸爸媽媽引導孩子進入閱讀的世界。4月15日「親子幸福手作書籃」則將教大家用環保紙藤編織書籃，讓孩子可以裝自己喜愛的書本。

另外，4月1日起至30日還有趣味的「借書轉轉樂」活動，只要借5本童書，便可以玩一次轉轉樂，將轉出的專屬好書帶回家。詳細活動資訊及參加方式可查詢新北市立圖書館網站。