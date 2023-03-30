隨著疫情步入共存階段，疫情指揮中心也逐步解禁口罩，但後疫情時期如何保護幼童免受病毒侵襲，也讓家長相當苦惱；新北聯合醫院小兒科醫師蔡幸真表示，雖然脫下口罩必然會提高感染機率，但這是整體回歸正常生活的必經之路，也有助於幼兒的社會性發展以及口語學習。

蔡幸真表示，雖然口罩限制逐漸放寬，但考慮到幼童的抵抗力還在發展，無論是大人、小孩都必須養成手部清潔的習慣，包括吃飯、進出公共場所、就醫，或大人要摸小孩前都要清潔手部，且若是幼童出現呼吸道感染的症狀時，首先要遠離公共場所，必要時也須配戴口罩。

不過蔡幸真也說，也非任何場所都要戴口罩，若身處在空曠的場所就不必，但如果是在比較壅擠、空氣不流通的地方，戴上口罩還是比較好。

他指出，冬季是病毒比較活躍的季節，除了新冠肺炎外，包括呼吸道、腸胃道感染都有增加，另外感冒病毒、呼吸道融合病毒、流感、副流感病毒、諾羅、環狀病毒等等，從去年冬天到今年初這段時間氣溫較低，就診率相較往年都有增加的趨勢。

不過隨著氣溫漸漸轉熱，進入夏季之後病毒理論上也會漸漸減少，但會進入腸病毒的好發期，到3月之後會慢慢出現零星症狀，直到5、6月就會達到高峰期，所以家長除了多注意除了新冠之外的病毒，也要查看小孩是否有出現相關的症狀。