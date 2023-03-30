112學年度大學申請入學今公告第一階段甄選結果，台北市東山高中連同繁星推薦，計有249人次通過台、成、清、陽交、政大等頂大一階篩選。學生黃慶智從小就愛玩機器人、寫程式，高中加入太鼓隊培養規畫時間能力，也增添自信及成就感，如今成為通過台大一階5冠王。

東山高中連同繁星推薦，計有2人通過台大醫學系第一階段，26人次通過醫、牙、中醫學系，另加上個人申請有93人次通過台大一階，共249人次通過台、成、清、陽交、政等頂大門檻。

東山高中表示，黃慶智在幼稚園打3年太鼓，小一開始玩機器人、寫程式，高中加入太鼓隊，成就他的斜槓中學生涯。

太鼓社教練黃則綱分享，太鼓注重細節及精準度，可是黃慶智做事不拘泥小節、不按牌理出牌的個性，反而能掌握需要展現情感及步調的大太鼓，可說是百年難得一見的大太鼓奇才。

黃慶智認為太鼓隊不只讓他充分運動，參加中午練習更可以合法不睡覺，太鼓隊可說不少男生夢寐以求的好去處，而且培養了自己規畫時間的能力，舞台表演則能增添自信心及成就感，最後順利地成為台大一階5冠王。

東山高中校長陳麗美表示，學校教育強調適性發展、因材施教，也希望幫助孩子考上心目中理想的大學，通過一階只是開始，接下來將積極輔導、安排模擬面試，協助學生備戰第二階段。