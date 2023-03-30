西海岸驚現大批浮屍案有重大進展。目前經過比對，已確定有7具為曾經來台打工的越南移工，叧7具仍在比對中，但本報掌握獨家消息，確認這14人全是在2月底搭同一艘船偷渡來台。海巡單位也掌握該艘木殻船已翻覆在嘉義布袋外海。

今年3月初開始，台灣西部沿海陸續發現海上浮屍，且2周內發現16具，海巡也透過移民署管道發現，1越南社群網站上在2月底曾討論，有批越南人購買1艘大陸木殼船要偷渡到台灣，不明原因在偷渡的途中發生落海意外，據悉，檢警也已掌握該船照片，而有知情人透露，「該艘空殼木船疑似就是社群網站上的那艘木殼船」，疑遭人蛇集團丟包。

據知情人士透露，因2月底3月出外海風浪大，海巡人員於3月7日在嘉義縣布袋外海發現1搜中型木殼船，但發現該木殼船前3天，嘉義外海風浪高達11級以上，海巡最大4000噸的艦艇難以出港，依照當時的風浪，該中型木殼船卻漂流在海上；另外，海巡也請陸方清查，發現該中型木殼船是屬於福建當地漁船，但該船隻早已申報遺失，遭懷疑這艘船是否是「多具海上浮屍」的案發元凶，對此，知情人士也透露，該艘空殼木船疑似就是社群網站上的那艘木殼船。

據了解，各地海巡及檢警單位從2月份清查，發現2月26、27日兩日，分別已在高雄、雲林發現2女1男浮屍，1女為越籍，其餘仍2人身分不明，另外，再加上3月份的11具浮屍，剛好是14具，而日前於南部外海發現1具越南籍男性浮屍，其身上找到1張疑似「越南偷渡客出發前，同船14人的大合照」，照片中9男5女，剛好與2月底至今在西部外海發現身分不明浮屍數目相符合。

檢警研判，從過去越南籍偷渡客的偷渡路線發現，大部分都是由北越，搭乘火車至大陸福建後，集資購買大陸老舊木殼船，或直接開船往台灣，又或是透過人蛇安排，先搭乘母船到海峽中線，才改搭小艘的舢舨或木殼船「搶灘上岸」。

目前內政部外交部均已收到駐台北越南經濟文化辦事處通報，可能是今年2月份有欲偷渡來台14名越南籍，已經提列14名越南籍，有7名確認身分、4名還未確認，應該還有3具遺體待搜尋，因此整體研判，與人蛇集團偷渡脫離不了關聯。