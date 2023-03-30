為降低各地在氣候變遷和地方災害特性下的極端災害威脅，強化中央與地方災害防救情資合作應用，國家災害防救科技中心主任陳宏宇率研團隊專家學者一行，於今(30)日下午前往拜會金門縣長陳福海，交流防災科研應用與情資整合經驗，協助地區提升整體防救災工作效能。

陳宏宇向陳福海簡報輔以實機操作方式，說明目前國科會「極端災害下之韌性城鄉與防災調適計畫」成果，包括在中央災害應變中心進行之情資研判工作、氣候危機下極端災害威脅，並介紹極端災害下的災防科研成果應用，配合災害應變情資蒐整研判功能、社群分析、現地回報、災情空間展示、3D災害情資網、災害情資共享地圖、災防告警細胞廣播訊息及落雨小幫手App等一系列科研應用實績，隨後，與會單位針對後續系統應用功能、發展方向與資料建置方式進行討論，共同研商未來金門縣災防科技的發展及規劃事宜。

陳福海表示，金門經歷的極端氣候包含1999年的丹恩颱風，他時任金湖鎮長；2016年的莫蘭蒂風災，他當時是縣長暨縣災害應變中心指揮官，統籌指揮救災全般事宜，在當時以極高的效率完成救災，對於大規模災害已有相當的認知。

陳福海也指出，當年各項災損中以林業受損最嚴重，約6千公頃的林地有7成受損，光是林木損害金額就達18.3億元。此外，全島道路肝腸寸斷、交通停擺，3萬1千戶的用電戶有8成停電，1萬7千戶用水戶有1萬3千戶停水，農作物更是一片慘狀。經統計林業加上農、漁、畜牧業及房屋災損金額高達約21億元台幣。近年配合台電陸續進行電纜地下化，至111年止金門電纜地下化回長已達729.3公里，地下化比例達65.32％，這是地方對於韌性防災努力成果的一部分。

縣府說明，近年來在中央與地方政府共同合作下，本縣陸續辦理災害防救教育訓練、充實設備、加強基礎建設，並持續強化災害情資交流等，防災整備已向前跨出一大步。

雙方交流過程中相談熱絡，陳福海除感謝國家災害防救科技中心即時提供災害情資外，也談到與金門有關的研究面向，包含影響金門空運的霧況及能見度、強降雨對地區易淹水區的影響等，請中央持續針對金門建置與充實。

陳福海並期許轄內各防救災單位未來在面臨極端氣候衝擊，以及小三通開通後觀光客不斷增加情況下，結合中央防災科研成果，能夠超前部署，保障縣民及遊客的生命財產安全，逐步提升整體災防能量，共同打造金門為韌性城市。