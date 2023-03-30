台灣高檢署針對岸際浮屍事件，30日召集桃園、台中、彰化、雲林、台南、高雄、橋頭7個地檢署、刑事局、海巡署及法醫所召開研商會議，決議成立「岸際浮屍事件聯繫平台」，由台高檢督導各地檢察署積極追查7名越南籍死者落海原因，查明真相，追訴不法。

台高檢表示，依據台北越南經濟文化辦事處資訊，刑事局已掌握疑似集體偷渡來台之14名越南民眾名單，將由越南家屬提供檢體予法醫所鑑定比對，確認本案越南籍死者身分。

台高檢署表示，媒體報導自今年2月18日迄今，發現多具海上浮屍，經警察機關及海巡機關清查，確認身分者16人，包括9名台人以及7名越南籍死者，另有4名死者身分尚待比對確認。

台高檢說，這9名台人遺體，已經各轄管檢察署檢察官相驗遺體，死者發現地點各異，並非均在海上，經檢察官相驗調查，或有目擊證人、或有監視畫面、或遺留書信等證據，確認死因或係自為、或係意外落水、或係疾病死亡，查無他殺嫌疑，9人死因並無關連，死者家屬對死因亦無意見。

至於7名已確認身分之越南籍死者，以及4名身分不明之死者，已由各轄管檢察署檢察官相驗遺體，並囑請法務部法醫研究所解剖鑑驗，以確認死亡原因。