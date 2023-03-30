台中市今年2月間驚傳高中生輕生事件，消息一出，引發各界高度關注，後續還有人爆料，這名高中生疑似慘遭多名師長聯手霸凌，並強迫簽署休學單，不堪各種壓力、輿論，最終才會走上絕路。而涉案的師長全數遭調職後，目前台中市教育局正展開調查，揭露此案的人本教育基金會也整理出8大重點，回顧整起事件的經過。

一、被列為重點輔導對象

該名高中生110年時，因為在校園喝酒、抽菸被列為重點輔導對象，後來學務主任、教官、校安人員開始一連串經常性「關心」。某次段考，有4位學生被學務主任抓到吸食電子煙，並要求撰寫自述書，而這名高中生當時才和其他人從福利社回來，就被攔下一起搜身，其他人在自述書中稱「電子煙來自該名高中生」，學務主任和其他老師未經查證，就認定他為電子煙的源頭，最後還記了一支警告。

二、主動檢查和搜身

某日，有同學疑似吸完電子煙後，隨手放在外套口袋，便委託該名高中生「幫忙拿一下外套」，未料，學務主任見狀竟強制奪走外套，查出電子煙後又要求他撰寫自述書，再記一支小過，理由為「攜帶違禁物品電子菸」，此後該名高中生只要拿東西，都會被校方要求檢查、搜身，他覺得被不公平對待，曾向其他同學抱怨，「我什麼都沒做…沒有像那群同學一樣再學校囂張抽菸，然後還整天搜我身」、「那時候差兩步走出校門口，他直接把我外套抓過去摸」。

該名高中生曾向友人抱怨，覺得自己遭到師長針對。（圖／人本文教基金會提供）

三、多名師長刁難

該名高中生曾和其他4人因上學遲到被帶到教官室，其中1名同學目擊他遭學務主任、主任教官、教官、2名校安等人「團團圍住」，還將書包倒出來想要搜出違禁品；此外，他因為用教室的延長線充電，被學務主任記警告，甚至被栽贓帶校外人士進教室，又被導師記了一支警告。

四、火燒休學單

校方認為，該名高中生行為偏差、負面狀況頻繁，曾開會說服家長讓他轉學或休學，學務主任表示，若不願意自主休學，就得簽切結書，保證不再違反校規。該名高中生因此認為被針對，一氣之下就把休學單燒了。

五 遭誣陷偷錢

曾有同學現金500元遭竊，當天學校有跑班課程，該名高中生恰好坐在失竊同學的位置上，主任、教官盤問了30分鐘後，一口咬定他就是小偷，還有校安人員致電其父親告狀，甚至對他說：「不要把事情搞得這麼難看，搞到少年法庭就不好了」、「我會問到你承認為止」，他因此飽受委屈拒絕到校上課，甚至買「白包」狂灑校園抗議。

該名高中生表示，自己遭懷疑偷錢，教官還不斷要他快點認罪。（圖／人本文教基金會提供）

六、校方質疑男同學吸毒

李姓導師表示，主任教官曾反應觀察到該名高中生「臉部抽搐」，懷疑有吸毒可能，希望他能驗尿，但後來家長協助檢驗後，證實為陰性。

七、師長要其他學生不要和他相處

主任教官曾要求其他同學，不要和該名高中生相處，甚至還說：「講難聽一點，他就是垃圾一個，在我們那個時代，連痞子都不如，是個垃圾」。

八、來不及長大

這名高中生在今年2月18日選擇在家中自我了斷，直到家長到校參加會議時，才得知他的經歷，而校方也發放「紙本文宣」安撫其他同學，並如期舉辦畢業旅行，部分涉案師長也有同行。校長、學務主任曾到該名高中生的靈堂致意，其父卻說「請離開」，而這名高中生的離世，也讓好友們相當痛心。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885、教育部反霸凌投訴專線: 1953。