新北市雙溪區內厝發生自小客車自燃事件，所幸民眾運用滅火器及時撲滅。（新北市消防局提供／張志康新北報導）

新北市雙溪區內厝發生自小客車自燃事件，所幸民眾運用滅火器及時撲滅。（新北市消防局提供／張志康新北報導）

新北市消防局第六大隊30日下午接獲民眾報案，有一部自小客車發生自燃，消防單位趕到後，發現民眾已經利用滅火器撲滅火勢。經初步檢視，失火的車輛車齡較高，可能是因為故障導致走火，確切的起火原因，還有待火災鑑識中心調查鑑定。

新北消防六大隊表示，30日傍晚5時28分，接獲民眾報案，在雙溪區內厝有一部自小客車起火。六大隊在獲報後，除出動雙溪分隊外，也派出貢寮分隊共8車、13名消防人員立即趕往現場。

消防人員趕到現場後，發現一部銀色自小客車，引擎蓋打開，引擎室內部一片焦黑，顯然民眾已經運用滅火器將車輛的火勢撲滅。由於失火的車輛很明顯車齡已經超過十年，初步判斷可能是因為車輛故障，車主在故障排除時，車輛發生自然。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，若汽車改（加）裝配備或電路配線老舊、電線破損，容易造成電線短路，導致出現高溫、火花。若此時剛好引擎有漏油情況，就可能引起火災。他呼籲車主要注意車輛的定期保養、檢修，平時也應注意車輛的相關配線，是否有受到壓迫或外層絕緣層破損，以避免類似的情況發生。