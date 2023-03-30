南韓高人氣女團BLACKPINK日前飛來台灣開唱，當時吸引不少歌迷以及明星藝人南下欣賞她們的表演。不過，台灣站結束後，她們飛往菲律賓馬尼拉繼續巡迴演唱會的演出，不料卻因表演服裝的設計再度引發討論。

BLACKPINK的成員Jennie近期在網路上有一則彩排影片流傳，只見畫面中，Jennie於舞蹈動作中，需跨坐在Lisa腿上，但沒想到此舉卻讓她的「重要部位」，直接撞擊到Lisa的膝蓋上，讓她當場痛到跌坐在地上，所幸隨後被Lisa拉起時帶著笑容，看似已無大礙。

Jennie彩排意外撞擊「重要部位」。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

豈料，事隔不久，又有一則BLACKPINK演唱會的影片在網路上引發討論，其內容為Jennie在舞台上賣力跳舞的影片，不過由於服裝造型以及拍攝角度等因素，在她背對鏡頭嗨跳時，短裙內部的安全褲被看光，且身材姣好的臀部曲線也都不藏了大方露出，一時引發粉絲狂歡尖叫。

IDK ABOUT Y’ALL BUT I THINK I ALREADY WON AT LIFE WHEN JENNIE LOOKED AT ME AND SMILED 🥹🫶🏻 pic.twitter.com/OHUpkomtXD — ☁️ (@RUBYPRlNT) March 30, 2023

jennie and lisa both said "kim jichu" at the same time and laughed after realizing it 😭 pic.twitter.com/Cs6ROofosm — ren (@omfglalisa) March 29, 2023

事實上，Jennie近期連連在個人IG上曬出舞台造型服裝，甚至還加碼在舞台上以同款穿搭熱舞的短片，火辣大膽的風格，讓粉絲們看得都拜倒於女神的石榴裙下，紛紛留言：「Jennie是性感女王」、「我所有的尖叫和吶喊是值得的」、「Jennie是值得被關注的小寶貝。」