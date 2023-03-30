隨著兩岸直航航點逐步恢復，越來越多的台灣民眾往來大陸，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天發布「答記者問」稱，從4月1日起，取消核酸檢測，改為出示24小時內抗原快篩陰性即可辦理登機手續。

朱鳳蓮表示，經向有關主管部門瞭解，原來兩岸客運航線執行雙向要求旅客行前48小時內核酸檢測結果為陰性，自4月1日起，調整為24小時內抗原檢測結果為陰性，由兩岸旅客出入海關時填入健康申明卡。

不過，對第三地旅客經台灣中轉進入大陸的旅客，仍需持有始發地48小時內核酸陰性證明。