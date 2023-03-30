大陸女星萬茜曾以電影《軍中樂園》奪下金馬最佳女配角，還與張孝全傳出緋聞在台打開知名度；但2020年她現身一場典禮，在紅毯上被攝影師搶拍，造成網友誤會她在紅毯賴著不走。萬茜今（30日）出席「電視劇品質盛典」，一襲超深V露背裝登場，這次卻是快速離開，養眼畫面一轉眼就消失。

萬茜今晚受邀「電視劇品質盛典」，與女星張萌並肩踏上紅毯，對方穿了大紅色低胸禮服，她則是一襲黑色超深V露背裝，胸前深V到肚臍，轉過身更是一片白皙美背，火辣身材一覽無遺；而萬茜與張萌也迅速走完紅毯，沒有停留太久，也讓不少網友感嘆「養眼畫面看不夠」。

萬茜一襲超深V露背裝，性感踏上紅毯。（圖／摘自電視劇品質盛典微博）

在2020年時尚先生年度盛典紅毯上，萬茜以一襲深V開高衩禮服展現曼妙曲線，立刻吸引現場攝影師焦點，紛紛搶拍她；沒想到萬茜疑似因現場太吵雜，主持人喊了4次「請移步主會場」，但她沒聽到，間接造成觀看直播的網友誤會，狠批她「紅毯賴著不走」。

萬茜近年才開始在演藝圈活躍，據悉，當年她從上海戲劇學院表演系畢業後，以她的美貌和專業很快被經紀公司簽下，但卻被冰了16年；原來萬茜曾拒絕一名大導演的追求，導演下令封殺，她也因此遭公司打壓，沒戲可拍。而2017年起萬茜實力開始被看見，更以電影《軍中樂園》搶下金馬獎最佳女配角。