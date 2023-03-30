「台中牛排館」新經營團隊負責人顧振莆首度現身開箱。（馮惠宜攝）

「台中牛排館」老店新開，東山店限於空間目前只能供應牛、豬、雞等排餐吃到飽加上沙拉、熟食、披薩等40多道自助吃到飽菜色。（馮惠宜攝）

「台中牛排館」老店新開，東山店限於空間目前只能供應牛、豬、雞等排餐吃到飽加上沙拉、熟食、披薩等40多道自助吃到飽菜色。（馮惠宜攝）

「台中牛排館」老店新開，東山店限於空間目前只能供應牛、豬、雞等排餐吃到飽加上沙拉、熟食、披薩等40多道自助吃到飽菜色。（馮惠宜攝）

「台中牛排館」重返台中市場消息吵得沸沸揚揚，位於北屯區軍功路新店今（30日）正式開幕，新經營團隊負責人顧振莆首度現身開箱，他坦言因緣際會認識台中牛排館創辦人曾惠治「曾媽」，正式取得台中牛排館、元太祖蒙古烤肉兩家餐廳商標，並獲得相關醬料配方；讓台中牛排館風華再現是曾媽的心願。

有Buffet中霸天美名的「台中牛排館」在去年11月中科店熄燈後，近日重返台中市場，唯網路對台中牛排館不賣蒙古烤肉多有微詞，現年42歲的新東家顧振莆說，自己5歲就開始吃台中牛排，當時創始店在自由路永琦百貨旁，一路看只供應排餐的台中牛排館數度搬遷擴大，並加入蒙古烤肉以及多樣的台式小吃，台中牛排館是他成長的記憶，更是老台中人的回憶。

他解釋台中牛排館有47年歷史，而元太祖蒙古烤肉只有38年的歷史，原本就是分開兩個品牌，東山店限於空間，目前只能供應牛、豬、雞等排餐吃到飽加上沙拉、熟食、披薩等40多道自助吃到飽菜色；未來元太祖蒙古烤肉會獨立出來以不同的方式經營。

目前新店有100個坐席，午、晚餐收費每人799元，顧振莆解釋，夜市牛排1片180元，吃5片就要900元，這樣訂價不算貴，且該店使用肉品也全面升級為原肉非重組肉，牛肉是沙朗部位，豬排則是厚切豬排，雞排採蒸烤方式料理，除了保留醬汁，料理和食材都升級。

顧振莆也強調，台中牛排館不會再發行餐券，但只要持舊台中牛排館發行的餐券用餐享8折優惠，為回饋老台中人凡年滿65歲身份證字號B（台中市）、L（原台中縣）開頭全桌8折。