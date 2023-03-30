國民黨前立委顏寬恒遭指控竊佔、偽造文書，檢方訊後以1000萬元交保。國民黨立委賴士葆舉台南市議長邱莉莉等綠營人士的交保金，痛批顏寬恒1000萬元交保，顯然不符合比例原則，直言顏寬恆已經被司法鎖定，檢方用重金交保要毀壞他的形象，顏寬恒這一仗手無寸鐵將會很辛苦。

賴士葆如果顏寬恒沒有登記要參與黨內立委選舉初選，可能不會再度被司法用大砲打小鳥般的侍候，法界人士紛紛質疑檢方用千萬元重金交保，根本不符比例原則。顏寬恒被檢舉的假交易和國土竊占罪都屬於輕罪，如此大陣仗的搜索重金交保，政治打壓的味道不言可喻，是否要警告顏家識時務為俊傑，要讓他適時打消參選的念頭呢？當司法淪為替政治服務的工具，司法怎會得到人民的尊重與信服。

賴士葆提到，台南地檢署在監聽的通聯記錄內容錄到金主對台南市議長邱莉莉說，三年前市議員花三千萬，這次要花上億等等賄選事證，邱莉莉150萬交保，沒有境管。4月1日邱莉莉和副議長還要高調地陪同黃偉哲市長到日本仙台訪問旅遊。台南88槍擊案震驚全國，追查進度聲聲慢，好不容易抓到共犯，竟然以6萬交保。

賴士葆直言，司法在這些案子的比例原則根本不相符，顏寬恆知道司法是針對他的政治追殺，所以一度拒絕交保，最後還是不與官鬥屈服了。顏寬恆已經被司法鎖定，檢方用重金交保來帶風向，要毀壞他的形象，顏寬恒手無寸鐵，這一仗將會很辛苦。