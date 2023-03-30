河北官方透露，北京四所「雙一流」(世界一流大學和一流學科建設)大學將「疏解」到河北省雄安新區，預計2025年秋季對外招生，2035年全部搬遷完畢。這四所高校分別是中國地質大學（北京）、北京交通大學、北京科技大學、北京林業大學。

據河北日報消息，27日，河北省委書記、省人大常委會主任倪岳峰在雄安新區主持召開座談會，與首批四所疏解到雄安新區的高校一同研究討論推進協同創新的機制措施。

倪岳峰強調，要全面落實科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，深化雄安新區高校協同創新，為辦好千年大計、國家大事注入強大動力。

在座談會上，中國地質大學（北京）校長孫友宏、北京交通大學校長余祖俊、北京科技大學黨委書記武貴龍、北京林業大學黨委書記王洪元先後發言介紹工作進展。

據河北長城網消息，四所高校預計後年（2025年）完成一期工程，並於當年秋季對外招生，到2035年全部搬遷完畢。

在推動首批四所疏解高校協同創新座談會上，倪岳峰還強調，要前瞻性思考、整體性推進四所疏解高校協同創新工作。要深化多層次多場景交流合作。通過建立四校協同創新聯盟，推動學生相互選課、教師跨校任教、多校聯合培養研究生，促進圖書館、體育館等公共服務設施共建共享，組建校際社團，開展多種活動，讓開放的思想、創新的思維充分交流。