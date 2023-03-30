藝人陸元琪和資深音樂人前夫袁惟仁(小胖老師)有過14年的婚姻，2016年兩人離婚後，她透過直播帶貨跟團購生意，賺錢養活一對兒女，沒想到離婚帶來的陰影一直都在，為此陸元琪把自己關起來7年多，最近她的生活又出現狀況，30日在粉專發出臉部瘀青照，讓粉絲看得好心疼。

陸元琪發文抒發情緒：「在成人的世界裡，遇到傷痛心碎的事情，是可以按下暫停鍵，先拚事業的」，以她來說便是如此，「這個暫停鍵呢，我一按下去就是七年又三個月，厲害吧」，說到這裡，陸元琪心中一陣感慨，見有網友留言：「竟然已經七年了(其實是快轉鍵)」，她帶著無奈的語氣回覆：「你們看到是快轉鍵，我把自己關起來七年，是暫停鍵，好心疼這七年的自己。」讓人看得很不捨。

陸元琪的臉被手機砸傷。(圖/陸元琪 FB)

雖然心態堅強，不過陸元琪自嘲：「在日常裡卻是個百分之百的白痴」，最近她躺著滑手機，結果手機掉了下來，雖然怕砸到臉部正面，迅速轉開依舊不幸中獎。在陸元琪附上的照片中，是特寫臉部一塊瘀青的畫面，讓她有感而發寫下：「願宇宙可以好好保護我，此種人類已數量不多，願我平安。」

關於陸元琪與袁惟仁當年離婚內幕，外界始終把矛頭指向男方在外養小三，對此陸元琪曾發文否認，強調分開主因是個性不合，「小胖過於樂觀，總以為我能撐起家裡的一切」，而她自己是「個性太強，從不敢喊累」，就在這樣的相處模式中，即使袁惟仁讓一家人衣食無憂，卻長期缺席父親及丈夫的角色，讓陸元琪撐不下去直喊：「我用物質去證明我有丈夫，這真的是個無敵蠢的方法。」