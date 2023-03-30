嘴饞過過癮！日前大陸浙江有飼主養了「雙頭烏龜」，飼主也將雙頭龜搶食的畫面拍成影片分享在網上，從影片中可見，雖然同一個身體的雙頭龜，仍不敵美食的誘惑，見對方嘴裡還咬著飼料，便不斷的搶食；網友見影片不禁喊可愛，也留言表示「只有吃貨才懂美食的誘惑」、「養到這麼大也真不容易」。

從《漫鯨視頻》上傳的10秒影片中可見，畫面中有隻烏龜，但特別的是牠有2顆頭，而左邊的嘴裡叼著1顆飼料，右邊的頭不斷的向左猛咬，想要搶下左邊頭口中的飼料，而左邊的頭也一直在前後伸縮躲避，右邊的頭看準機會一口咬住飼料，2顆烏龜頭瞬間網後縮互不禮讓，最後，飼料還是被右邊的烏龜頭搶走。

大陸浙江1名飼主養1隻雙頭烏龜，他也在網上大方分享雙頭烏龜搶食影片，笑翻一票網友。（翻攝自微博）

這名大陸浙江省的飼主日前發出的「雙頭龜搶飼料」影片，也引起網友紛紛留言表示「雖然都進一個肚子裡，但兩張嘴都想嚐嚐味道」、「這個雙頭小烏龜真可愛，不知道牠們吃東西有啥好搶的」、「是畸形烏龜嗎？還是真的有這種」、「養到這麼大也真不容易」、「可愛又恐怖」、「只有吃貨才懂美食的誘惑」、「人類好無趣又無情，為什麼不給兩塊吃」。